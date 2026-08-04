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‘Nos equivocamos’: Lucy Molinar anuncia cambios al calendario escolar 2027

La ministra Lucy Molinar admite error y anuncia cambios al calendario escolar del 2027.
La ministra Lucy Molinar admite error y anuncia cambios al calendario escolar del 2027. Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/08/2026 14:47
Lucy Molinar reconoció que hubo un error en la programación inicial y anunció un nuevo decreto para modificar el inicio del año lectivo

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que el Gobierno emitirá un nuevo Decreto Ejecutivo para modificar el Calendario Escolar 2027, luego de las inquietudes generadas por la fecha de inicio de clases establecida inicialmente para el 22 de febrero.

La decisión surge tras las preocupaciones expresadas por padres de familia sobre el cobro de la mensualidad completa en algunos colegios particulares y los costos del servicio de transporte escolar, pese a que solo se impartirían tres días de clases durante ese mes.

“No contábamos con que alguien por tres días de clases iba a cobrar un mes, nos equivocamos... para que no pase estamos haciendo el ajuste necesario”, manifestó la titular del Meduca.

Molinar adelantó que, con la modificación, el año lectivo comenzará durante la primera semana de marzo. Agregó que el calendario escolar actualizado será publicado en el transcurso de la tarde mediante un nuevo Decreto Ejecutivo.

El calendario original había sido divulgado por el Meduca la tarde del lunes 3 de agosto y establecía que las clases en los centros educativos oficiales y particulares iniciarían el 22 de febrero de 2027.

Tras las reacciones de la comunidad educativa y las quejas relacionadas con el cobro de un mes completo de colegiatura en algunos planteles privados por solo unos días de clases, la entidad decidió revisar y modificar la programación.

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