Cuarto Puente: colocan 1,600 metros cúbicos de concreto en una de sus torres

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá dio otro paso en su construcción con el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto en la cimentación de la torre principal Oeste, identificada como M4.

El trabajo tomó cerca de 30 horas y se concentró en el cabezal que sostiene la futura torre del puente atirantado. La estructura se apoya sobre 20 pilotes y una caja de acero de unas 770 toneladas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este martes que la operación requirió una preparación de unas cuatro semanas y trabajo continuo para completar el vaciado.

Michael Pascual, encargado de Campo de la Torre Principal Oeste, explicó que las labores se desarrollaron de manera ininterrumpida y con 124 trabajadores por turno, entre personal de contratistas y subcontratistas.

La torre M4 forma parte de las dos estructuras principales que sostendrán el tramo atirantado del puente. Cada una alcanzará unos 186 metros sobre el nivel del mar.