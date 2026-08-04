Nueva conexión aérea acercará a Panamá con isla Margarita a partir de noviembre

Copa Airlines anunció este martes 4 de agosto la incorporación de Porlamar, en la isla de Margarita (Venezuela), a su red de destinos internacionales.

A partir del 26 de noviembre de 2026, la aerolínea ofrecerá vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, y el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, ampliando las opciones de conexión entre ambos países.

La nueva ruta operará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos, y permitirá a los pasajeros conectar, a través del Hub de las Américas en Tocumen, con más de 80 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, señaló que la incorporación de Porlamar forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer la conectividad regional.

“En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región. La incorporación de Porlamar responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente”, expresó.

Según la aerolínea, la nueva operación facilitará los viajes por turismo, negocios y visitas familiares, además de impulsar el desarrollo económico del estado Nueva Esparta mediante una mayor conectividad internacional.