Foro de Deporte 2026 presenta una agenda con expertos nacionales e internacionales

Bajo el lema “Cambiando vidas a través del deporte”, este miércoles 5 de agosto de 2026 se realizará el Foro de Deporte 2026, un espacio que busca promover la importancia de la actividad deportiva como herramienta de transformación social y desarrollo integral.

El evento se llevará a cabo en el Salón de la Fama y Museo del Deporte, ubicado en la Calzada de Amador, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.. El costo de participación será de $25 para no socios, $20 para socios y $15 para estudiantes.

Pedro Boyd García de Paredes, presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), destacó que el foro busca ir más allá de una visión empresarial y resaltar la incidencia social del deporte en la comunidad.

“Queremos demostrar, con experiencias y evidencia, que invertir en deporte es invertir en salud, educación, seguridad e inclusión. No se puede aspirar a tener deportistas profesionales sin fortalecer la etapa inicial de formación”, destacó Boyd, haciendo hincapié en la necesidad de consolidar el deporte como una política de Estado.

Por su parte, el presidente de APEDE, Alberto López Tom, subrayó que el gremio promueve esta plataforma porque “el deporte no solo forma atletas; forma ciudadanos, fomenta valores, dinamiza la economía y crea oportunidades para la juventud”.

El Foro de Deporte 2026 reunirá a distintos sectores para analizar el papel del deporte como una herramienta de educación, prevención y construcción de oportunidades para las nuevas generaciones.