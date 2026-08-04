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Foro de Deporte 2026 presenta una agenda con expertos nacionales e internacionales

De izquierda a derecha, Pedro Boyd García de Paredes, presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Apede; Alberto López Tom, presidente de Apede; y Adolfo Campos, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Apede.
De izquierda a derecha, Pedro Boyd García de Paredes, presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Apede; Alberto López Tom, presidente de Apede; y Adolfo Campos, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Apede. Cedida | Apede
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/08/2026 10:36
Con el lema “Cambiando vidas a través del deporte”, el evento reunirá a autoridades, atletas y líderes empresariales en el Salón de la Fama y Museo del Deporte

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Bajo el lema “Cambiando vidas a través del deporte”, este miércoles 5 de agosto de 2026 se realizará el Foro de Deporte 2026, un espacio que busca promover la importancia de la actividad deportiva como herramienta de transformación social y desarrollo integral.

El evento se llevará a cabo en el Salón de la Fama y Museo del Deporte, ubicado en la Calzada de Amador, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.. El costo de participación será de $25 para no socios, $20 para socios y $15 para estudiantes.

Pedro Boyd García de Paredes, presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), destacó que el foro busca ir más allá de una visión empresarial y resaltar la incidencia social del deporte en la comunidad.

“Queremos demostrar, con experiencias y evidencia, que invertir en deporte es invertir en salud, educación, seguridad e inclusión. No se puede aspirar a tener deportistas profesionales sin fortalecer la etapa inicial de formación”, destacó Boyd, haciendo hincapié en la necesidad de consolidar el deporte como una política de Estado.

Por su parte, el presidente de APEDE, Alberto López Tom, subrayó que el gremio promueve esta plataforma porque “el deporte no solo forma atletas; forma ciudadanos, fomenta valores, dinamiza la economía y crea oportunidades para la juventud”.

El Foro de Deporte 2026 reunirá a distintos sectores para analizar el papel del deporte como una herramienta de educación, prevención y construcción de oportunidades para las nuevas generaciones.

Agenda de alto nivel y expositores clave

El programa académico y de análisis contará con la participación de figuras del ámbito público, privado y deportivo:

Salud y prevención: Conferencia magistral a cargo del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sobre el impacto del ejercicio en la prevención de enfermedades.
Aporte al desarrollo nacional: Mesa de diálogo con autoridades de Pandeportes (Félix Guillermo Abadía), la Alcaldía de Panamá (Omar Acosta), Meduca (Jhony Mosquera) y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young.
Panamá post Mundial 2026: Panel sobre el legado futbolístico con Miguel Zúñiga (FEPAFUT), Gabriel “Gavilán” Gómez (exseleccionado nacional) y Giorgio Famiglietti (comisionado de la LPF).
Marcos legales y negocios: Análisis sobre los retos de la Ley 383, diplomacia deportiva con la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, y plataformas digitales deportivas.
Negocios deportivos: Plataformas digitales de Panamá para el mundo. Sebastien Hilaire, Alberto Quirós y el moredador será Diego Castillo, gerente de Mercadeo de Decatlón.
Deporte y diplomacia: Expositora Ana Irene DElgado, embajadora de Panamá ante la OEA.
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