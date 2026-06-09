Un tiroteo y un terremoto de 6.1 sacuden la preparación de Inglaterra para el Mundial

Debido a este hecho, se tuvieron que dar evacuaciones en edificios, cortes en transporte público y se emitieron cientos de llamadas de emergencias en Tampa, Orlando y Miami.El epicentro fue en a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, a unos 605 kilómetros de Miami, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).Según describen algunos usuarios y medios, este sismo es un hecho inusual en Florida, debido a que es poco común que en este Estado se perciban estos temblores de dicha magnitud. 'Los sismos intraplaca como este, que no están sobre una falla conocida, pueden comportarse de forma diferente a los que sí lo están', explicó un representante del Servicio Meteorológico Nacional para la <b>WWSB </b>de Miami.A pesar de este sismo, no se a conocido alguna información sobre el aplazamiento o cancelación del amistoso entre Inglaterra y Costa Rica en el Inter&amp;Co Stadium de Orlando, Florida. Por lo que hasta el momento el duelo sigue en pie.Recordar que Inglaterra se medirá a Panamá en la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado 27 de junio en el NY/NJ Stadium en Estados Unidos.