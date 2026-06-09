Un tiroteo y un terremoto de 6.1 sacuden la preparación de Inglaterra para el Mundial

Inglaterra, rival de Panamá, parte como una de las selecciones que pueden hacer cosas importantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Sin embargo, para llegar a ser esa selección favorita, la preparación será un elemento sustancial para conseguir ese objetivo.

El equipo ingles tiene su campamento en Kansas City , sitio que hace unos días tuvo que lidiar con un tiroteo que dejó varias personas heridas. Este hecho se registró a tan solo seis kilómetros del Swope Soccer Village, base de los Three Lions .

Por buena fortuna, los dirigidos por Thomas Tuchel no se encontraban en Kansas al momento que ocurrió el tiroteo. Los ingleses se encuentran en estos momentos en Florida para culminar su preparación y medirse en duelos amistosos a Nueva Zelanda (victoria 1-0) y ante Costa Rica (10 de junio).

De acuerdo con El País , el tiroteo no responde a un acto terrorista, tras realizarle consultas a fuentes organizacionales de la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, el pasado lunes 8 de junio en horas de la tarde, un terremoto de magnitud 6.1 dijo presente en las aguas del oeste de Cuba y que también se llegó a sentir en el estado de Florida, sitio donde los ingleses siguen preparándose para el Mundial.

Debido a este hecho, se tuvieron que dar evacuaciones en edificios, cortes en transporte público y se emitieron cientos de llamadas de emergencias en Tampa, Orlando y Miami.

El epicentro fue en a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, a unos 605 kilómetros de Miami, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según describen algunos usuarios y medios, este sismo es un hecho inusual en Florida, debido a que es poco común que en este Estado se perciban estos temblores de dicha magnitud.

“Los sismos intraplaca como este, que no están sobre una falla conocida, pueden comportarse de forma diferente a los que sí lo están”, explicó un representante del Servicio Meteorológico Nacional para la WWSB de Miami.

A pesar de este sismo, no se a conocido alguna información sobre el aplazamiento o cancelación del amistoso entre Inglaterra y Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Por lo que hasta el momento el duelo sigue en pie.

Recordar que Inglaterra se medirá a Panamá en la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado 27 de junio en el NY/NJ Stadium en Estados Unidos.