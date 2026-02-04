  1. Inicio
La selección argentina establecerá su campo base del Mundial 2026 en Kansas City

Jugadores de la selección de Argentina durante un entrenamiento.
Jugadores de la selección de Argentina durante un entrenamiento. JUAN MABROMATA / AFP
Por
Agencia EFE
  • 04/02/2026 14:46
El equipo argentino cumplirá sus entrenamientos en el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals, donde practica el Sporting Kansas City de la MLS

La selección argentina se establecerá en la ciudad estadounidense de Kansas City en la antesala y la fase de grupos del Mundial 2026 y cumplirá sus entrenamientos en el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals, donde practica el Sporting Kansas City de la MLS.

La decisión fue anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la intención de priorizar la cercanía con los estadios donde jugará la Albiceleste en la primera fase de la competición.

El debut de Argentina, campeón de la pasada edición jugada en 2022 en Catar, será el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium, situado precisamente en Kansas City y hogar del equipo de la ciudad.

Días después, el 22 de junio, los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán el partido de la segunda jornada del Grupo J ante Austria en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, situada a unos 800 kilómetros de Kansas City.

Cinco días más tarde, el equipo de Lionel Messi se enfrentará con Jordania, también en el AT&T Stadium de Dallas.

El Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals cuenta, entre otras instalaciones, con cinco campos de juego y un laboratorio de rendimiento deportivo que incluye cámaras hiperbáricas y salas de crioterapia.

Además, alberga el Centro de Medicina Deportiva Children’s Mercy y el Centro Nacional de Educación para Entrenadores de Fútbol de Estados Unidos.

En cuanto al alojamiento, la delegación argentina tiene previsto hospedarse en el Hotel Origin, dentro de la ciudad, a los pies del río Missouri y a unos 30 kilómetros del campo de entrenamiento y a 15 del estadio.

