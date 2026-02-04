  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Minsa advierte: agua de Las Tablas, Guararé y Los Santos sigue bajo evaluación

El Ministerio de Salud espera resultados finales para garantizar la seguridad del agua en distritos clave de Los Santos.
El Ministerio de Salud espera resultados finales para garantizar la seguridad del agua en distritos clave de Los Santos. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/02/2026 16:00
Las autoridades sanitarias aún no declaran apta para consumo humano el agua de tres distritos de Los Santos.

El Ministerio de Salud (Minsa) permanece a la espera de los resultados de laboratorios externos que permitirán recertificar que el agua producida en la planta Rufina Alfaro, en Los Santos, y que abastece a los distritos de Guararé y Las Tablas, es apta para el consumo humano, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El titular aclaró que en Chitré y La Villa será necesario esperar hasta después de los carnavales, ya que ambas localidades continúan en el proceso de descontaminación de las redes de distribución de agua, como parte de las acciones correctivas para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Boyd Galindo informó que el Minsa mantiene vigilancia permanente y que cualquier decisión sobre el levantamiento de las medidas se tomará únicamente cuando se cuente con resultados técnicos que confirmen la calidad del agua.

Según el ministro, las redes de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro, ya cuentan con certificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), cuyos análisis indican que el agua cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano.

El ministro Boyd Galindo señaló que el proceso de verificación aún no concluye, pues como parte del protocolo de seguridad sanitaria, el Minsa realizará una recertificación adicional a través de laboratorios externos para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Del total de pruebas efectuadas, el 70 % ya confirma los informes previos del IDAAN, mientras que el 30 % restante se espera para el fin de semana. Estos resultados permitirán avanzar hacia una declaratoria oficial en algunas áreas.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo