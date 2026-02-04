Minsa advierte: agua de Las Tablas, Guararé y Los Santos sigue bajo evaluación

El Ministerio de Salud (Minsa) permanece a la espera de los resultados de laboratorios externos que permitirán recertificar que el agua producida en la planta Rufina Alfaro, en Los Santos, y que abastece a los distritos de Guararé y Las Tablas, es apta para el consumo humano, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El titular aclaró que en Chitré y La Villa será necesario esperar hasta después de los carnavales, ya que ambas localidades continúan en el proceso de descontaminación de las redes de distribución de agua, como parte de las acciones correctivas para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

Boyd Galindo informó que el Minsa mantiene vigilancia permanente y que cualquier decisión sobre el levantamiento de las medidas se tomará únicamente cuando se cuente con resultados técnicos que confirmen la calidad del agua.

Según el ministro, las redes de Las Tablas, Llano de Piedra y Guararé, así como las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro, ya cuentan con certificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), cuyos análisis indican que el agua cumple con los parámetros establecidos para el consumo humano.

El ministro Boyd Galindo señaló que el proceso de verificación aún no concluye, pues como parte del protocolo de seguridad sanitaria, el Minsa realizará una recertificación adicional a través de laboratorios externos para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Del total de pruebas efectuadas, el 70 % ya confirma los informes previos del IDAAN, mientras que el 30 % restante se espera para el fin de semana. Estos resultados permitirán avanzar hacia una declaratoria oficial en algunas áreas.