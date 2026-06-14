Tragedia en Río de Janeiro: choque de dos helicópteros deja seis muertos

Una tragedia aérea sacudió este domingo a Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo, provocando la muerte de al menos seis personas.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña, una región caracterizada por el intenso tráfico aéreo de helicópteros, según El País. Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron a tierra, desencadenando una emergencia de gran magnitud.

Autoridades locales señalaron que una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento ubicado en los terrenos de una antigua iglesia abandonada y se incendió inmediatamente después del impacto. Las llamas alcanzaron decenas de vehículos eléctricos estacionados en el lugar, generando una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de Río de Janeiro.

Equipos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente a la zona para controlar el fuego y realizar las labores de rescate. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

Cinco cuerpos fueron encontrados en una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima fue localizada en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

Las causas de la colisión aún no han sido determinadas. La investigación quedó en manos de las autoridades aeronáuticas brasileñas, que ya comenzaron a recopilar evidencias y revisar grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona para reconstruir los momentos previos al accidente.

Mientras avanzan las investigaciones, el accidente se convierte en una de las tragedias aéreas más impactantes registradas este año en Brasil.