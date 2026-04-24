La SIP alerta sobre las presiones contra la prensa en Panamá

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó ayer de las “presiones judiciales, políticas y económicas” a los medios de comunicación de Panamá en sus conclusiones derivadas de la Reunión de Medio Año 2026, celebrada de forma virtual.

De acuerdo a la SIP, el mayor desafío a la libertad de prensa en Panamá sigue siendo el uso de demandas civiles y penales contra los periodistas y medios de comunicación, en un marco legal que permite el secuestro de bienes desde las etapas iniciales del proceso, incluso sin la presentación de pruebas.

Según el gremio interamericano de prensa, la falta de reformas en esta materia fomenta la autocensura, debilita la sostenibilidad de los medios e incluso podría conducir a su cierre. En paralelo, la SIP constató que se continúan impulsando iniciativas que amplían los mecanismos de presión sobre los profesionales de la información.

A esto se suma el avance de reformas restrictivas sobre el derecho a réplica, que limitará la autonomía editorial.

El informe, en general, identifica a lo largo de América Latina un patrón extendido de hostigamiento, restricciones, presiones desde el poder político así como la violencia ejercida contra los periodistas. Un clima que, a su vez, se ha visto agravado por los altos niveles de impunidad y los discursos que deslegitiman la profesión periodística y fomentan la autocensura.

Dichas conclusiones subrayan además que la crisis de libertad de prensa está estrechamente ligada a la falta de sostenibilidad de los medios, constituyéndose en un factor que debilita el funcionamiento de la democracia. Al tiempo que condena el uso creciente de las acciones judiciales para ejercer presión contra los medios de comunicación y destaca los desafíos que supone la inteligencia artificial, hace un llamado urgente a fortalecer la acción colectiva, la innovación y los mecanismos destinados a combatir la impunidad.