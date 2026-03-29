Meduca confirma qué días no habrá clases por Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 comenzó este domingo 29 de marzo, marcando un periodo de reflexión religiosa para la población. No obstante, en el ámbito educativo, los estudiantes del sistema oficial en Panamá solo asistirán a clases hasta el miércoles 1 de abril.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los días jueves 2 de abril (Jueves Santo) y viernes 3 de abril (Viernes Santo) no habrá actividades académicas, debido a la conmemoración de estas fechas.

De acuerdo con la entidad, estos días están establecidas como feriados académicos dentro del calendario escolar oficial.