Meduca confirma qué días no habrá clases por Semana Santa 2026

La <b>Semana Santa 2026</b> comenzó este domingo 29 de marzo, marcando un periodo de reflexión religiosa para la población. No obstante, en el ámbito educativo, los estudiantes del sistema oficial en Panamá solo asistirán a clases hasta el miércoles 1 de abril.El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> informó que los días jueves 2 de abril (Jueves Santo) y viernes 3 de abril (Viernes Santo) no habrá actividades académicas, debido a la conmemoración de estas fechas.De acuerdo con la entidad, estos días están establecidas como feriados académicos dentro del calendario escolar oficial.