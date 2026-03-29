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PANAMÁ

Meduca confirma qué días no habrá clases por Semana Santa 2026

Estudiantes no tendrán clases jueves y viernes santo
Estudiantes no tendrán clases jueves y viernes santo Meduca
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/03/2026 14:59
Con motivo de la Semana Santa 2026, el Ministerio de Educación de Panamá estableció la suspensión de clases en todo el sistema oficial durante Jueves y Viernes Santo.

La Semana Santa 2026 comenzó este domingo 29 de marzo, marcando un periodo de reflexión religiosa para la población. No obstante, en el ámbito educativo, los estudiantes del sistema oficial en Panamá solo asistirán a clases hasta el miércoles 1 de abril.

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los días jueves 2 de abril (Jueves Santo) y viernes 3 de abril (Viernes Santo) no habrá actividades académicas, debido a la conmemoración de estas fechas.

De acuerdo con la entidad, estos días están establecidas como feriados académicos dentro del calendario escolar oficial.

Detalles del calendario escolar 2026

El Ministerio de Educación de Panamá anunció que el calendario escolar 2026 será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido, con una duración total de 42 semanas académicas en todo el país.

Actualmente, los estudiantes se encuentran cursando el primer trimestre, el cual se extenderá hasta el 29 de mayo. Posteriormente, se desarrollará un receso escolar del 1 al 5 de junio.

El segundo trimestre iniciará el 8 de junio y se prolongará hasta el 4 de septiembre, seguido de un nuevo receso académico programado del 7 al 11 de septiembre.

En tanto, el tercer trimestre comenzará el 14 de septiembre y finalizará el 11 de diciembre.

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Panamá, el año escolar concluirá con la semana de balance y graduaciones, prevista del 14 al 18 de diciembre de 2026, marcando así el cierre oficial del periodo académico.

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