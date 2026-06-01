Unachi debe aceptar renuncia de Etelvina Medianero, de acuerdo a Procuraduría de la Administración

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tenía la facultad legal ni reglamentaria para no aceptar la renuncia de <b>Etelvina Medianero De Bonagas </b>como rectora de la casa de estudios. Esta es la conclusión a la que llega la Procuraduría de la Administración, comunicada a través de una carta formal al ministro de Educación encargado, Roberto Sevillano.<b>'La renuncia a un cargo público, es una manifestación de la voluntad personal y una expresión del ejercicio de su libertad; por lo tanto, su presentación comporta, para el Estado, la obligación de aceptarla dentro de un término razonable, salvo las excepciones determinadas por la Constitución o la ley'</b>, explica en la carta la procuradora de la Administración Grettel Villalaz De Allen.Añade que la renuncia, fechada al 11 de mayo de 2026 y dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, no es un acto administrativo objeto de evaluación o recurrible de decisión por ninguna instancia administrativa dentro de la universidad.<b>'El Consejo General Universitario de la Unachi, por ser el máximo órgano de gobierno interno, tiene la obligación de recibir, aceptar y formalizar la renuncia del rector o rectora de dicha casa de estudios cuando la renuncia sea presentada ante dicho cuerpo colegiado, e inmediatamente proceder conforme la ley lo establezca, de manera de cubrir la vacante absoluta, con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria'</b>, concluye la carta.Detalla también que al producirse la vacante absoluta del puesto de rector o rectora durante los cuatro primeros años del periodo, le corresponde al <b>Tribunal Superior de Elecciones convocar en un plazo no mayor de tres meses a nuevas elecciones </b>para completar el periodo. Si la vacante ocurre en el último año del período, el vicerrector académico lo completaría.