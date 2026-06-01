Unachi debe aceptar renuncia de Etelvina Medianero, de acuerdo a Procuraduría de la Administración

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tenía la facultad legal ni reglamentaria para no aceptar la renuncia de Etelvina Medianero De Bonagas como rectora de la casa de estudios. Esta es la conclusión a la que llega la Procuraduría de la Administración, comunicada a través de una carta formal al ministro de Educación encargado, Roberto Sevillano.

“La renuncia a un cargo público, es una manifestación de la voluntad personal y una expresión del ejercicio de su libertad; por lo tanto, su presentación comporta, para el Estado, la obligación de aceptarla dentro de un término razonable, salvo las excepciones determinadas por la Constitución o la ley”, explica en la carta la procuradora de la Administración Grettel Villalaz De Allen.

Añade que la renuncia, fechada al 11 de mayo de 2026 y dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, no es un acto administrativo objeto de evaluación o recurrible de decisión por ninguna instancia administrativa dentro de la universidad.

“El Consejo General Universitario de la Unachi, por ser el máximo órgano de gobierno interno, tiene la obligación de recibir, aceptar y formalizar la renuncia del rector o rectora de dicha casa de estudios cuando la renuncia sea presentada ante dicho cuerpo colegiado, e inmediatamente proceder conforme la ley lo establezca, de manera de cubrir la vacante absoluta, con el objetivo de asegurar la estabilidad institucional y la autonomía universitaria”, concluye la carta.

Detalla también que al producirse la vacante absoluta del puesto de rector o rectora durante los cuatro primeros años del periodo, le corresponde al Tribunal Superior de Elecciones convocar en un plazo no mayor de tres meses a nuevas elecciones para completar el periodo. Si la vacante ocurre en el último año del período, el vicerrector académico lo completaría.