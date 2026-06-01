Las 6 claves que marcaron Panamá y el mundo este 1 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo comenzó este lunes 1 de junio con importantes anuncios y decisiones en materia institucional, educativa, sanitaria y social.

-La Policía Nacional mantiene desplegados operativos de búsqueda y vigilancia en distintos puntos tras la fuga de varios privados de libertad del centro penitenciario La Joyita. Se trató del intento de evasión de 40 presos, de los cuales a las 6:00 p.m. se conoció que 34 fueron recapturados y seis permanecen prófugos.

-La Caja de Seguro Social (CSS) informó que dejó sin efecto el Memorando N.° DNC-M-162-2026, emitido el pasado 29 de mayo por la Dirección Nacional de Contabilidad. La disposición instruía a los funcionarios de esa dependencia a entregar sus teléfonos celulares a sus superiores durante la jornada laboral, medida que generó reacciones y cuestionamientos en distintos sectores.

-La titular del Ministerio de Educación, Lucy Molinar, lanzó fuertes críticas contra la gestión de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas. La titular de Educación denunció la existencia de presuntas prácticas de nepotismo y favoritismo dentro de la institución de educación superior, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la administración universitaria.

-El Ministerio de Salud aprobó los formularios oficiales de registro y las certificaciones médicas necesarias para el uso y acceso vigilado del cannabis medicinal en el país. Con esta decisión inicia formalmente la fase operativa del Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados (Pneucam), adscrito al Departamento de Enfermedades No Transmisibles.

-El Comité de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo incluyó a Panamá en la lista de 23 casos individuales de gobiernos que deberán suministrar información de forma prioritaria ante el organismo, en el marco de la supervisión del cumplimiento de las normas laborales internacionales.

-El Ministerio de Desarrollo Social anunció el inicio del segundo pago de 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC). La entidad detalló que la jornada beneficiará a 185,791 personas en todo el país, mediante una inversión de 54 millones de dólares destinada a fortalecer la protección social de los sectores más vulnerables.