Intento de fuga en La Joyita: 40 presos se escapan; 34 son recapturados y seis permanecen prófugos

Una revuelta en el Centro Penitenciario La Joyita resulta en 6 personas prófugas de la justicia, y la intervención de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, explicó a La Estrella de Panamá que el detonante fue el intento de trasladar a líderes de pabellones a otro centro penitenciario. Relató que alrededor de 40 privados de libertad organizaron una especie de “motín”, y derribaron la puerta de los pabellones. Algunos de los que llegaron al patio del penal lograron derribar el alambrado y escapar. Al momento de esta publicación, 6 permanecen prófugos.

La Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fueron llamados a apoyar a la Dirección General del Sistema Penitenciario para restaurar el control. Ábrego asegura que la mayoría de los privados de libertad ya fueron contenidos, y que se hace un esfuerzo conjunto por aprehender a los fugados.

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado refiriéndose al tema.

“El Ministerio de Gobierno informa a la ciudadanía que en estos momentos se atiende una situación de orden interno dentro del Centro Penitenciario La Joyita. De manera inmediata, los estamentos de seguridad activaron los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario”, señala el comunicado. Añade que “una vez se tenga el control total y se verifiquen los hechos, se estará brindando información oficial y detalles a la ciudadanía”.