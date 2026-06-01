Minsa regula cannabis medicinal en Panamá: aprueban registro

Para acceder a los tratamientos, <b>todo paciente deberá registrarse</b> en el nuevo Sistema para la Identificación de Usuarios de Cannabis medicinal y Acompañantes autorizados (Siucmaa), plataforma digital que estará alojada en el sitio web del Minsa. Sin embargo, el verdadero filtro del programa recae sobre los médicos.La certificación de salud solo podrá ser emitida por un médico idóneo debidamente reconocido por el <b>Consejo Técnico de Salud Pública del Minsa</b>. El profesional de la medicina que prescriba la sustancia tendrá que completar un exhaustivo historial técnico por cada producto recetado, detallando la dosis exacta, la frecuencia, la duración del tratamiento, las comorbilidades del paciente y, de forma obligatoria, registrar los tratamientos anteriores recibidos por el usuario.El formulario oficial incluyó una<b> lista taxativa de más de 20 diagnósticos que justifican el uso de derivados del cannabis (como CBD y THC)</b>. Entre las patologías aprobadas destacan el <b>Alzheimer, autismo, cáncer, dolor crónico, epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson, VIH/SIDA, depresión, insomnio y enfermedades incurables en fase de cuidados paliativos</b>.