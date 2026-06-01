¿Jugar a ser Dios? El multimillonario plan de Putin para retrasar el envejecimiento

¿Qué haría un líder con miles de millones de dólares a su disposición si quisiera retrasar el envejecimiento e incluso prolongar la vida humana? En Rusia, esa pregunta dejó de ser hipotética.

El presidente Vladimir Putin convirtió la lucha contra el envejecimiento en una prioridad de Estado y puso en marcha un ambicioso programa científico valorado en 26,000 millones de dólares que busca desarrollar tecnologías capaces de ralentizar el deterioro celular, crear órganos humanos en laboratorio y revolucionar los trasplantes.

La iniciativa, bautizada como “Nuevas tecnologías de preservación de la salud”, ha despertado tanto entusiasmo como escepticismo entre científicos y observadores internacionales debido a la magnitud de sus objetivos y a la enorme inversión destinada al proyecto.

El sueño de vencer al envejecimiento

Según reportes internacionales, uno de los principales objetivos del programa es desarrollar terapias genéticas capaces de desacelerar el envejecimiento celular y prolongar la vida saludable de las personas. Investigadores rusos trabajan incluso en una terapia dirigida a bloquear mecanismos biológicos relacionados con el envejecimiento.

Pero eso es apenas una parte del plan.

Los científicos involucrados también investigan la bioimpresión, una tecnología que permite fabricar tejidos vivos mediante impresoras 3D, y la xenotrasplantación, una técnica que busca cultivar órganos humanos dentro de animales genéticamente modificados para luego utilizarlos en trasplantes.

Los mini cerdos que podrían cambiar la medicina

Uno de los proyectos más llamativos consiste en criar mini cerdos especialmente modificados para desarrollar órganos compatibles con el cuerpo humano.

La idea es que en el futuro estos órganos puedan utilizarse para reemplazar corazones, riñones, hígados u otros órganos dañados, reduciendo las listas de espera y salvando miles de vidas.

De acuerdo con los investigadores rusos, ya se han conseguido avances en la impresión de cartílago humano y estructuras biológicas experimentales, aunque el objetivo de producir órganos humanos completos todavía se encuentra en desarrollo.

La hija de Putin está detrás del proyecto

Entre las figuras más influyentes de la iniciativa aparece Maria Vorontsova, hija del mandatario ruso y especialista en endocrinología, quien participa en programas estatales vinculados a genética y biotecnología. También figura el físico Mikhail Kovalchuk, considerado uno de los principales impulsores científicos del proyecto.