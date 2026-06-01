¿Jugar a ser Dios? El multimillonario plan de Putin para retrasar el envejecimiento

La participación de personas cercanas al círculo de poder del Kremlin ha alimentado aún más el interés internacional alrededor del programa.<b>¿Ciencia revolucionaria o promesas imposibles?</b>No todos están convencidos.Diversos expertos han señalado que gran parte de las investigaciones asociadas al programa todavía carecen de publicaciones científicas revisadas por pares en revistas internacionales de prestigio, lo que dificulta verificar los avances anunciados por las autoridades rusas.Algunos científicos que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania han advertido que el aislamiento internacional podría afectar la capacidad del país para desarrollar investigaciones de vanguardia en áreas tan complejas.<b>La obsesión de Putin por mantenerse fuerte</b>La búsqueda de la longevidad no es nueva para Putin.Durante años, el líder ruso ha proyectado una imagen pública asociada al vigor físico mediante baños en agua helada, partidos de hockey, actividades al aire libre y rutinas deportivas que forman parte de su estrategia de comunicación.A sus <b>73 años</b>, el mandatario ha mostrado interés en distintas tecnologías y tratamientos vinculados al retraso del envejecimiento, incluyendo sesiones de crioterapia y programas experimentales de salud.