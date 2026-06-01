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¿Jugar a ser Dios? El multimillonario plan de Putin para retrasar el envejecimiento

El presidente ruso Vladímir Putin acostumbra sumergirse en agua helada como parte de un ritual religioso ortodoxo por el Bautismo de Cristo y la Epifanía.
El presidente ruso Vladímir Putin acostumbra sumergirse en agua helada como parte de un ritual religioso ortodoxo por el Bautismo de Cristo y la Epifanía. Vyacheslav Prokopyev | EFE
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Laura Chang
  • 01/06/2026 16:25
El presidente Vladimir Putin convirtió la lucha contra el envejecimiento en una prioridad de Estado y puso en marcha un ambicioso programa científico

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¿Qué haría un líder con miles de millones de dólares a su disposición si quisiera retrasar el envejecimiento e incluso prolongar la vida humana? En Rusia, esa pregunta dejó de ser hipotética.

El presidente Vladimir Putin convirtió la lucha contra el envejecimiento en una prioridad de Estado y puso en marcha un ambicioso programa científico valorado en 26,000 millones de dólares que busca desarrollar tecnologías capaces de ralentizar el deterioro celular, crear órganos humanos en laboratorio y revolucionar los trasplantes.

La iniciativa, bautizada como “Nuevas tecnologías de preservación de la salud”, ha despertado tanto entusiasmo como escepticismo entre científicos y observadores internacionales debido a la magnitud de sus objetivos y a la enorme inversión destinada al proyecto.

El sueño de vencer al envejecimiento

Según reportes internacionales, uno de los principales objetivos del programa es desarrollar terapias genéticas capaces de desacelerar el envejecimiento celular y prolongar la vida saludable de las personas. Investigadores rusos trabajan incluso en una terapia dirigida a bloquear mecanismos biológicos relacionados con el envejecimiento.

Pero eso es apenas una parte del plan.

Los científicos involucrados también investigan la bioimpresión, una tecnología que permite fabricar tejidos vivos mediante impresoras 3D, y la xenotrasplantación, una técnica que busca cultivar órganos humanos dentro de animales genéticamente modificados para luego utilizarlos en trasplantes.

Los mini cerdos que podrían cambiar la medicina

Uno de los proyectos más llamativos consiste en criar mini cerdos especialmente modificados para desarrollar órganos compatibles con el cuerpo humano.

La idea es que en el futuro estos órganos puedan utilizarse para reemplazar corazones, riñones, hígados u otros órganos dañados, reduciendo las listas de espera y salvando miles de vidas.

De acuerdo con los investigadores rusos, ya se han conseguido avances en la impresión de cartílago humano y estructuras biológicas experimentales, aunque el objetivo de producir órganos humanos completos todavía se encuentra en desarrollo.

La hija de Putin está detrás del proyecto

Entre las figuras más influyentes de la iniciativa aparece Maria Vorontsova, hija del mandatario ruso y especialista en endocrinología, quien participa en programas estatales vinculados a genética y biotecnología. También figura el físico Mikhail Kovalchuk, considerado uno de los principales impulsores científicos del proyecto.

Hija mayor de putin, María Vladímirovna Vorontsova.
Hija mayor de putin, María Vladímirovna Vorontsova. Redes sociales

La participación de personas cercanas al círculo de poder del Kremlin ha alimentado aún más el interés internacional alrededor del programa.

¿Ciencia revolucionaria o promesas imposibles?

No todos están convencidos.

Diversos expertos han señalado que gran parte de las investigaciones asociadas al programa todavía carecen de publicaciones científicas revisadas por pares en revistas internacionales de prestigio, lo que dificulta verificar los avances anunciados por las autoridades rusas.

Algunos científicos que abandonaron Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania han advertido que el aislamiento internacional podría afectar la capacidad del país para desarrollar investigaciones de vanguardia en áreas tan complejas.

La obsesión de Putin por mantenerse fuerte

La búsqueda de la longevidad no es nueva para Putin.

Durante años, el líder ruso ha proyectado una imagen pública asociada al vigor físico mediante baños en agua helada, partidos de hockey, actividades al aire libre y rutinas deportivas que forman parte de su estrategia de comunicación.

A sus 73 años, el mandatario ha mostrado interés en distintas tecnologías y tratamientos vinculados al retraso del envejecimiento, incluyendo sesiones de crioterapia y programas experimentales de salud.

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