Rodri en su presentación con el Barcelona: ‘Siempre fue mi primera opción’

Oficialmente Rodri estampó su firma en el contrato que lo vinculará con el Barcelona por las próximas cuatro temporadas. El actual campeón del mundo cierra de esta manera su etapa fructífera en el Manchester City, equipo donde ganó absolutamente todo.

Tras una larga ‘novela’, finalmente el Barcelona cumplió con las demandas del club inglés y pagar lo que pedía. Se habla de unos 60 millones de dólares más 10 en variables. En las oficinas administrativas del FC Barcelona, Rodri certificó su fichaje firmando el contrato, junto con el presidente Joan Laporta.

En su presentación, Rodri destacó que tuvo varias ofertas, pero que tan solo tuvo cabeza para concretar su fichaje por el Barcelona. “Ha sido una decisión dura. Primero, por salir del Manchester City, un club que me lo ha dado todo y donde he sido tremendamente feliz. Estaré eternamente agradecido. El Barcelona es un grandísimo club, un referente a nivel mundial por su manera de entender el fútbol y los valores que representa. Tenía alguna otra opción, pero Barcelona era la primera y así se lo hice saber a Laporta”, reveló el español.

El actual campeón del mundo volverá a utilizar el dorsal 16 en esta etapa como blaugrana. “Cuando te vienen propuestas, el primer proceso fue entender que había terminado una etapa en mi club y tocaba buscar una salida. Me llevó un tiempo asimilarlo. Ha sido el club más especial en el que he estado. Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creíamos más acertada. Mis decisiones siempre han estado vinculadas a un reto deportivo”.

A pesar de su edad, 30 años ya, Rodri manifestó que se encuentra en condiciones para pelear por un puesto en el equipo titular e intentar ayudar al equipo a conseguir todos los títulos. Hay que recordar que recientemente el español se sometió a una cirugía de espalda tras el Mundial 2026.

“Estoy para jugar ya. La operación no era absolutamente nada, era una intervención ambulatoria. Espero poder entrenar con normalidad. Lo que el míster estime oportuno. Acabar de cerrar el fichaje y quiero ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible”, precisó Rodri.

En el Barcelona coincidirá con varios compañeros suyos en la selección española como Gavi, Pedri, Joan García, Fermín López, entre otros. “He estado casi dos meses con muchos compañeros, ha sido un recibimiento cálido. Es un vestuario muy joven, con ganas de hacer cosas importantes. Espero aportar para lo que me han traído”.

Entre sus palabras también de destacó el deseo de conseguir todos los títulos, entre ellos la Champions League que tanto se le ha resistido al cuadro español en los últimos años. La última vez que el equipo ganó la ‘Orejona’ fue en el 2015. “El Barça está creciendo muchísimo estos años. Han ganado dos Ligas seguidas con la dificultad que conlleva y están a un paso de ganar la ansiada Champions. Uno de los motivos no es solo el presente, es ver la proyección. El centro del campo es espectacular. En todas las líneas tenemos grandísimos jugadores. Quiero transmitir las ganas de seguir mejorando”, detalló Rodri.