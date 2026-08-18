¿Cuándo dejará Estados Unidos que sus portaaviones regresen a casa?

El despliegue del USS George Washington hacia Oriente Medio para sustituir al USS Abraham Lincoln ha desatado un nuevo debate sobre el desgaste de la Marina estadounidense. Mientras el Lincoln acumula más de 260 días en una de las misiones más prolongadas de los últimos años, expertos advierten que la guerra con Irán está obligando a Estados Unidos a extender el tiempo de servicio de sus portaaviones y a redistribuir sus fuerzas militares a costa de su presencia en el Pacífico.

El portaaviones USS George Washington, con base en Japón, se dirige al Oriente Medio para sustituir al USS Abraham Lincoln, que acumula más de 250 días de despliegue continuo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La decisión del Pentágono llega en un momento de creciente preocupación por las condiciones a bordo del Lincoln, donde se han reportado problemas relacionados con el abastecimiento, el deterioro de algunas instalaciones y el impacto psicológico que ha tenido la prolongada permanencia en el mar sobre miles de marineros.

Diversos medios estadounidenses han informado que el USS Abraham Lincoln ha permanecido más de ocho meses sin realizar una escala en un puerto, estableciendo un récord moderno para un portaaviones de la Marina estadounidense. Además, familiares de los tripulantes y varios legisladores han solicitado una investigación sobre las condiciones en las que opera la embarcación.

La llegada del George Washington representa un relevo esperado, pero también evidencia el desafío que enfrenta la Armada estadounidense para mantener operaciones simultáneas en distintas regiones del mundo.

El traslado del portaaviones desde el Pacífico dejará temporalmente a Estados Unidos sin un portaaviones desplegado en el Pacífico occidental, una situación que ha despertado inquietud entre aliados como Japón, Taiwán y Filipinas, en un contexto marcado por el aumento de la presencia militar china en la región.

Analistas militares sostienen que el conflicto con Irán está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre la flota estadounidense, que actualmente cuenta con 11 portaaviones. Aunque el sistema está diseñado para mantener una presencia constante en distintos escenarios internacionales, el prolongado conflicto en Oriente Medio ha obligado a extender varias misiones más allá del tiempo previsto.

Mientras el USS George Washington avanza hacia el mar Arábigo, la pregunta continúa sin una respuesta clara: ¿cuándo podrán regresar a casa los miles de marineros que permanecen desplegados en una de las operaciones navales más prolongadas de los últimos años?

La respuesta dependerá, en gran medida, de la evolución del conflicto entre Washington y Teherán y de la capacidad de la Marina estadounidense para mantener el equilibrio entre sus compromisos en Oriente Medio y el Indo-Pacífico.