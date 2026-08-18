Agroferias del IMA llegarán este jueves 20 de agosto a distintos puntos del país

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 20 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el jueves 20 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Coclé: Casa comunal de Ventorrillo en El Harino en el distrito de La Pintada.
-Veraguas: Casa comunal de La Sabaneta en Santiago Sur en el distrito de Santiago y en el colegio Eduardo Sánchez Díaz en Río Grande en el distrito de Soná.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Arosemena en el distrito de La Chorrera.
-Chiriquí: Rancho Comunal de Cochea Centro en el distrito de David.
-Panamá: Cancha San Miguel en San Martín en el distrito de Panamá.
-Darién: Cancha de Arretí en Río Iglesia en el distrito de Santa Fe y en la Escuela Primaria de La Moneda en Río Iglesia en el distrito de Santa Fe.
-Los Santos: Cancha Municipal de Las Guabas en el distrito de Los Santos.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Mreeni en el distrito de Müna.
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