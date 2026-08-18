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Información útil

Agroferias del IMA llegarán este jueves 20 de agosto a distintos puntos del país

El IMA habilita varios puntos para sus agroferias de este jueves.
El IMA habilita varios puntos para sus agroferias de este jueves. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/08/2026 16:31
Las agroferias del IMA ofrecerán productos a precios accesibles este jueves.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 20 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Agroferias del IMA del miércoles 20 de agosto

Para el jueves 20 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa comunal de Ventorrillo en El Harino en el distrito de La Pintada.

-Veraguas: Casa comunal de La Sabaneta en Santiago Sur en el distrito de Santiago y en el colegio Eduardo Sánchez Díaz en Río Grande en el distrito de Soná.

-Panamá Oeste: Casa comunal de Arosemena en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Rancho Comunal de Cochea Centro en el distrito de David.

-Panamá: Cancha San Miguel en San Martín en el distrito de Panamá.

-Darién: Cancha de Arretí en Río Iglesia en el distrito de Santa Fe y en la Escuela Primaria de La Moneda en Río Iglesia en el distrito de Santa Fe.

-Los Santos: Cancha Municipal de Las Guabas en el distrito de Los Santos.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Mreeni en el distrito de Müna.

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