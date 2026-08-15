Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta este lunes 17 y martes 18 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este lunes 17 y martes 18 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles. Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización. El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos. Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Puntos de venta de agroferias del lunes 17 y martes 18 de agosto a nivel nacional