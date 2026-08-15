Agroferias del IMA: conoce los puntos de venta este lunes 17 y martes 18 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este lunes 17 y martes 18 de agosto en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.
El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.
Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.
Para el lunes 17 y martes 18 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
LUNES 17 DE AGOSTO
-Panamá Oeste: Jardín Palma Real en Santa Rosa en el distrito de Capira.
-Chiriquí: Cancha comunal de La 20 de enero en La Concepción de Bugaba.
-Panamá: Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos en Juan Díaz en el distrito de Panamá.
MARTES 18 DE AGOSTO
-Colón: Barriada Juan Demóstenes Arosemena (Sector la Y) en el distrito de Colón.
-Panamá: Complejo Deportivo Gelabert en Victoriano Lorenzo en el distrito de San Miguelito.
-Comarca Ngäbe Buglé: Junta comunal de Güibale en el distrito de Ñürüm y en la comunidad de Samboa en el distrito de Jirondai.
-Veraguas: Cancha techada de La Carrillo en el distrito de Atalaya y en la casa comunal de Calidonia en el distrito de Soná.
-Chiriquí: Cancha techada de Quebrada de Piedra en el distrito de Tolé.
-Panamá Oeste: Parque de Llanito Verde en Hurtado en el distrito de La Chorrera.
-Coclé: Casa comunal de Huacas en el distrito de Natá.
-Panamá Este: Unión Herrerana en Chinina en el distrito de Chepo.
-Darién: Cuadro de fútbol de Puerto Lara en Zapallal en el distrito de Santa Fe.
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