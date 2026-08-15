Mora pericial, deudas y falta de insumos: los retos que enfrenta el IMELCF

El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), Abdiel Abel Rentería Ramos, presentó ante los medios de comunicación un balance de sus primeros seis meses al frente de la institución, periodo en el que, según explicó, identificaron importantes desafíos y pusieron en marcha acciones para fortalecer los servicios periciales.
Durante su intervención, Rentería Ramos señaló que al asumir la dirección se realizó un análisis institucional que permitió identificar una serie de situaciones que requerían atención prioritaria.
Entre los principales hallazgos mencionó debilidades en los controles administrativos, una alta mora pericial acumulada en distintas especialidades y la falta de descentralización de algunos laboratorios.
También se detectaron deudas con proveedores correspondientes a vigencias expiradas, además de insuficiencia de reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios.
A esto se sumaron contratos de arrendamiento vencidos, así como obligaciones pendientes relacionadas con Panapass y boletas de tránsito.
En materia de recursos humanos, el director indicó que también se identificaron necesidades que requerían atención.
Uno de los puntos señalados fue la situación de la morgue judicial, particularmente el hacinamiento de cadáveres y la existencia de una gran cantidad de cuerpos que aún permanecen sin identificar.
Rentería Ramos también mencionó debilidades en los controles institucionales y en el área de transporte, así como el deterioro de equipos y mobiliario administrativo.
Según detalló, existen más de 30 vehículos en condición de descarte, mientras que también se identificó una insuficiencia de licencias informáticas para las necesidades de la institución.
Ante este panorama, la actual administración aseguró haber iniciado un conjunto de acciones prioritarias enfocadas en atender las principales necesidades identificadas durante el análisis institucional.
El director explicó que uno de los ejes estratégicos es el fortalecimiento de los servicios periciales, acompañado de acciones para mejorar la gestión de los procesos y establecer mecanismos de mejora continua.
Asimismo, se trabaja en el fortalecimiento del modelo de gestión y desarrollo institucional, el talento humano y la gestión financiera, con un enfoque orientado a resultados.
Rentería Ramos destacó que durante estos primeros seis meses se ha buscado hacer frente a los desafíos encontrados y establecer las bases para mejorar la capacidad operativa y la prestación de los servicios del IMELCF.
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