Mora pericial, deudas y falta de insumos: los retos que enfrenta el IMELCF

El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), Abdiel Abel Rentería Ramos, presentó ante los medios de comunicación un balance de sus primeros seis meses al frente de la institución, periodo en el que, según explicó, identificaron importantes desafíos y pusieron en marcha acciones para fortalecer los servicios periciales.

Durante su intervención, Rentería Ramos señaló que al asumir la dirección se realizó un análisis institucional que permitió identificar una serie de situaciones que requerían atención prioritaria.

Entre los principales hallazgos mencionó debilidades en los controles administrativos, una alta mora pericial acumulada en distintas especialidades y la falta de descentralización de algunos laboratorios.

También se detectaron deudas con proveedores correspondientes a vigencias expiradas, además de insuficiencia de reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento de los laboratorios.

A esto se sumaron contratos de arrendamiento vencidos, así como obligaciones pendientes relacionadas con Panapass y boletas de tránsito.