Canal de Panamá cumple 112 años con más buques y menos calado

El Canal de Panamá conmemora este sábado 15 de agosto 112 años de operaciones navegando entre dos realidades contrastantes: el sólido desempeño operacional de su ruta comercial y el impacto directo de la crisis hídrica provocada por el fenómeno de El Niño, que obliga a restringir la capacidad de carga de los buques comerciales.

En el balance operativo del año fiscal 2026, la vía interoceánica registró 10,623 tránsitos de buques de alto calado entre octubre de 2025 y julio de 2026. Esta cifra representa un incremento del 6,12 % (613 tránsitos adicionales) en comparación con las 10,010 embarcaciones contabilizadas en el mismo periodo del año fiscal anterior. Del total atendido en los primeros diez meses del ciclo fiscal, 2,990 correspondieron a naves neopanamax y 7,633 a buques panamax.

Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aplica desde este sábado 15 de agosto una nueva reducción en el calado operativo para las embarcaciones que transitan por las esclusas neopanamax, fijando el límite en 48,5 pies (14,78 metros). La medida forma parte de un plan de contingencia ante la extensión del fenómeno de El Niño, cuyos efectos de sequía sobre la cuenca hidrográfica podrían prolongarse hasta el verano de 2027.

Este ajuste representa la tercera restricción dentro de un cronograma de cinco etapas diseñado por la ACP. El proceso inició el pasado 3 de julio cuando el calado descendió de su máximo habitual de 50 pies a 49,5 pies, seguido por una rebaja a 49 pies el 24 de julio. El esquema contempla dos recortes adicionales: el 26 de agosto a 48 pies y el 3 de septiembre a 47,5 pies.

La disminución del calado —la distancia vertical entre la línea de flotación y la quilla del buque— obliga a las embarcaciones comerciales a reducir el peso de su carga para cruzar la vía interoceánica. Debido a que la ACP calcula sus tarifas en función del tonelaje efectivamente transportado, la medida impacta de manera directa el volumen de carga movilizada y la facturación del Canal.

Pese al ajuste en la capacidad de carga, la administración de la vía confirmó que sostendrá la cuota habitual de tráfico marítimo, la cual promedia entre 36 y 37 tránsitos diarios. A diferencia de la crisis hídrica de 2023 y 2024, cuando la sequía obligó a restringir los tránsitos a un mínimo de 22 embarcaciones diarias en lugar de las 18 proyectadas inicialmente, las autoridades prevén sortear la coyuntura actual sin recortar el paso de buques.

“Estamos anticipando que para el verano del 2027, entiéndase de abril-mayo, llegaremos a un calado de 44 pies, basado en el nivel de tránsito que estamos viendo y los pronósticos de lluvia. No estamos previendo reducción de tránsito”, explicó Ilya Espino de Marotta, subadministradora y administradora designada del Canal de Panamá, durante la conferencia del pasado 7 de julio.

Las restricciones responden al descenso en los niveles proyectados del lago Gatún, embalse artificial construido en 1913 que constituye la fuente principal de abastecimiento de agua para el funcionamiento de las esclusas y para el consumo de la población panameña. La ACP precisó que la programación actual se sustenta en la experiencia técnica recopilada durante la sequía del periodo anterior.

El inicio de este ciclo de restricciones hídricas coincide con un periodo de crecimiento financiero para la vía. Durante los primeros nueve meses del año fiscal en curso (octubre a junio), los tránsitos de buques aumentaron un 5,2 % y los ingresos registraron un incremento del 17 %, impulsados principalmente por el movimiento de portacontenedores y embarcaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Sin embargo, la gradual bajada hacia los 44 pies —el mínimo operativo permitido para los neopanamax— plantea un escenario de desaceleración en el volumen de toneladas transportadas a mediano plazo.