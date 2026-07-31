Canal de Panamá mantiene el tránsito de buques pese al fenómeno de El Niño

“Todavía en este momento no se prevé que vayamos a limitar los barcos. Es algo que nosotros, con responsabilidad, avisaremos a la industria con un mes de anticipación si esto se fuera a dar”, fue el mensaje que envió la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, en respuesta a las consultas sobre las actuales medidas frente al fenómeno de El Niño, en las que ya se han anunciado dos reducciones de calado.

La subadministradora sostuvo este viernes un encuentro en la provincia de Chiriquí con empresarios y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de informar sobre las estrategias que el Canal lleva adelante para asegurar el suministro de agua para el tránsito de buques.

Durante el encuentro, Espino de Marotta recordó cómo en enero de 2023 sí tuvieron que establecer restricciones en el número de buques por el impacto del fenómeno de El Niño.

“En el momento adecuado anunciaremos las medidas pertinentes, pero por ahora nos estamos manejando con reducciones de calado”, comentó.

La subadministradora subrayó que, tras un verano lluvioso, los lagos se encuentran a un “buen nivel”, una situación que les ha permitido contar con reservas para administrar el Canal de manera responsable.