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Canal de Panamá mantiene el tránsito de buques pese al fenómeno de El Niño

En enero de 2023, el Canal tuvo que establecer restricciones en el número de buques por el impacto del fenómeno de El Niño.
En enero de 2023, el Canal tuvo que establecer restricciones en el número de buques por el impacto del fenómeno de El Niño. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 31/07/2026 19:11
Tras un verano lluvioso, los lagos se encuentran a un “buen nivel”, una situación que le ha permitido al Canal contar con reservas para administrarse de manera responsable

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“Todavía en este momento no se prevé que vayamos a limitar los barcos. Es algo que nosotros, con responsabilidad, avisaremos a la industria con un mes de anticipación si esto se fuera a dar”, fue el mensaje que envió la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, en respuesta a las consultas sobre las actuales medidas frente al fenómeno de El Niño, en las que ya se han anunciado dos reducciones de calado.

La subadministradora sostuvo este viernes un encuentro en la provincia de Chiriquí con empresarios y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de informar sobre las estrategias que el Canal lleva adelante para asegurar el suministro de agua para el tránsito de buques.

Durante el encuentro, Espino de Marotta recordó cómo en enero de 2023 sí tuvieron que establecer restricciones en el número de buques por el impacto del fenómeno de El Niño.

“En el momento adecuado anunciaremos las medidas pertinentes, pero por ahora nos estamos manejando con reducciones de calado”, comentó.

La subadministradora subrayó que, tras un verano lluvioso, los lagos se encuentran a un “buen nivel”, una situación que les ha permitido contar con reservas para administrar el Canal de manera responsable.

Medidas

La restricción operativa de calados se formalizó mediante una notificación de la Vicepresidencia de Operaciones de la ACP a los agentes navieros y operadores del sector.

Según el Aviso a la Navegación No. A-22-2026, emitido el 1 de julio de 2026, se aplicará una reducción progresiva en el calado de las esclusas Neopanamax debido a las condiciones hidrológicas actuales.

Esta acción da continuidad al ajuste anunciado previamente el 5 de junio, cuando la ACP informó que a partir del próximo 3 de julio el calado máximo autorizado se fijaría en 49.5 pies (15.09 metros).

Con las nuevas proyecciones del lago Gatún, el cronograma establece ahora que el calado autorizado en Agua Dulce Tropical (TFW) bajará a 14.94 metros (49.0 pies) a partir del 24 de julio de 2026, y se ajustará a 14.78 metros (48.5 pies) a partir del 15 de agosto de 2026.

La ACP aclaró que este ajuste estacional no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y su impacto real se reduce a menos del 1.7% de los buques Neopanamax que transitan por la vía.

La decisión incorpora las lecciones aprendidas durante el déficit hídrico de 2023-2024 —el año más fuerte de El Niño que ha impactado históricamente al Canal y que produjo la interrupción más severa en sus 110 años de historia—.

La medida complementa los planes de ahorro implementados desde diciembre de 2025 para la temporada seca de 2026.

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