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La NFL disputará el choque Bengals-Falcons en el Bernabéu

Tee Higgins (#5), receptor de los Cincinnati Bengals, entrena el 29 de julio de 2026 en Ohio previo al partido oficial de la NFL.
Tee Higgins (#5), receptor de los Cincinnati Bengals, entrena el 29 de julio de 2026 en Ohio previo al partido oficial de la NFL. Andy Lyons | AFP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 31/07/2026 17:52
La liga estadounidense detalla el esquema organizativo de su segundo encuentro oficial en Madrid dentro de su plan para disputar más de 16 juegos internacionales al año antes de 2030

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La National Football League (NFL) confirmó que el estadio Santiago Bernabéu de Madrid acogerá el enfrentamiento de temporada regular entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals este 8 de noviembre de 2026 a las 9:30 a.m. (hora de Panamá), designando a la franquicia de Georgia como equipo local en el marco del acuerdo multianual suscrito con las autoridades de la capital española para afianzar la competición en el mercado europeo.

Esta segunda cita oficial en suelo madrileño sucede al duelo celebrado el año anterior entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, acontecimiento que congregó a 78.610 aficionados en el recinto madridista, se saldó con triunfo de la escuadra de Florida por 16-13 en prórroga y produjo un impacto económico de 70 millones de euros en la economía local junto a una audiencia promedio de 6,4 millones de espectadores en la televisión estadounidense.

La designación de la capital española como sede fija responde a la cifra de 11 millones de seguidores que registra el fútbol americano en el país, coyuntura que impulsó la apertura de una sede corporativa permanente en Madrid bajo la gestión del director general Rafa de los Santos para impulsar patrocinios regionales y masificar la práctica deportiva a través de torneos de la modalidad NFL Flag.

El evento pautado forma parte del programa de expansión internacional ratificado por los dueños de las 32 franquicias de la liga, iniciativa que proyecta la disputa de más de 16 cotejos oficiales fuera de Estados Unidos por temporada hacia el año 2030 mediante fechas fijadas en recintos de Londres (Reino Unido), Múnich (Alemania), Río de Janeiro (Brasil) y Melbourne (Australia).

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