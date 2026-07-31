La NFL disputará el choque Bengals-Falcons en el Bernabéu

La <a href="/tag/-/meta/nfl-liga-nacional-de-futbol-americano-national-football-league-">National Football League (NFL)</a> confirmó que el <a href="/tag/-/meta/estadio-santiago-bernabeu">estadio Santiago Bernabéu de Madrid </a>acogerá el enfrentamiento de temporada regular entre los <b>Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals</b> este <b>8 de noviembre de 2026 a las 9:30 a.m. (hora de Panamá),</b> designando a la franquicia de<b> Georgia como equipo local </b>en el marco del acuerdo multianual suscrito con las autoridades de la capital española para afianzar la competición en el mercado europeo.Esta <b>segunda cita oficial en suelo madrileño</b> sucede al duelo celebrado el año anterior entre los <b>Miami Dolphins y los Washington Commanders</b>, acontecimiento que congregó a<b> 78.610 aficionados</b> en el recinto madridista, se saldó con triunfo de la escuadra de Florida por <b>16-13 en prórroga </b>y produjo un impacto económico de<b> 70 millones de euros en la economía local</b> junto a una audiencia promedio de 6,4 millones de espectadores en la televisión estadounidense.La designación de la capital española como sede fija responde a la cifra de<b> 11 millones de seguidores que registra el fútbol americano </b>en el país, coyuntura que impulsó la apertura de una sede corporativa permanente en<b> Madrid</b> bajo la gestión del<b> director general Rafa de los Santos</b> para impulsar patrocinios regionales y masificar la práctica deportiva a través de torneos de la modalidad<b> NFL Flag</b>.El evento pautado forma parte del<b> programa de expansión internacional ratificado por los dueños de las 32 franquicias de la liga</b>, iniciativa que proyecta la disputa de más de <b>16 cotejos oficiales fuera de Estados Unidos</b> por temporada hacia el año 2030 mediante fechas fijadas en recintos de <b>Londres (Reino Unido), Múnich (Alemania), Río de Janeiro (Brasil) y Melbourne (Australia). </b>