Chiefs-Eagles reeditan Super Bowl LIX como el juego estelar de la semana dos de la NFL

Los Packers se presentaron de manera espectacular ante su afición en el Lambeau Field con una victoria contundente de 27-13 sobre Detroit Lions, otro de los candidatos al campeonato de la NFC.

En su segundo juego en casa, Green Bay, comandado por Jordan Love, se medirá Commanders otro de los rivales más poderosos de la NFC, que en la semana 1 derrotó 21-6 a los New York Giants.

En los 13 partidos programados para el domingo, además del Chiefs-Eagles, destacan dos duelos divisionales. Baltimore Ravens ante Cleveland Browns, enconados rivales del Norte de la Conferencia Americana (AFC), juego al que Ravens llega como favorito y en la división Este, los New York Jets recibirán a los Buffalo Bills, el equipo que aparece como el más poderoso de la AFC.

También ese día, Aaron Rodgers, quien tuvo una presentación espectacular con cuatro pases de anotación en el triunfo 32-34 de Pittsburgh Steelers sobre Jets la semana anterior, intentará mantener ese nivel cuando los visiten los Seattle Seahawks.

La semana 2 cerrará el lunes con doble jornada. Los Texans chocarán con Buccaneers y los Raiders recibirán a los Chargers.

Partidos de la semana dos de la temporada de la NFL

Jueves 11: Packers-Commanders.

Domingo 14: Bengals-Jaguars, Cowboys-Giants, Lions-Bears, Titans-Rams, Dolphins-Patriots, Saints-49ers, Jets-Bills, Steelers-Seahawks, Ravens-Browns, Colts-Broncos, Cardinals-Panthers, Chiefs-Eagles y Vikings-Falcons

Lunes 15: Texans-Buccaneers y Raiders-Chargers.