Las razones que motivaron la renuncia de José Vicente Pachar

El doctor José Vicente Pachar presentó a la Junta Directiva de la institución su renuncia al cargo de director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

Pachar declaró a La Estrella de Panamá, en exclusiva, que su renuncia irrevocable es efectiva desde este sábado 15 de noviembre.

De acuerdo con el médico, su renuncia es por motivos netamente personales. “Le extendí mi sincero agradecimiento a la Junta Directiva... por la oportunidad que le dieron de dirigir la institución”, dijo.

“En mi nota de renuncia le explicó al procurador [Luis Gómez] que mis motivos son estrictamente personales”, explicó el galeno que tenía 32 años laborando en el Imelcf.

Al consultar que le recomendaría a la persona que lo remplace Pachar indicó que lo más urgente es la falta de recursos en la institución.

También le recomendaría que le de continuidad a los aspectos positivos que se dieron durante su administración en el Imelcf.

El periodo de Pachar estaba por concluir, por ello se abrió un concurso para escoger a su reemplazó.

Pachar estaba en la lista de los cuatro preseleccionados para dirigir el Imelcf. En la fase final también estaban Gabriel Vega Yuil, Abdiel Abel Rentería Ramos y Aurelia Estela Murillo Godoy.

Este grupo realizó hace 22 días las entrevistas personales con el equipo que debería escoger al nuevo director de la entidad.

La Estrella de Panamá conoció que el Imelcf será dirigido por el doctor Abdiel Abel Rentería Ramos.