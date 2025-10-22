Cuatro candidatos se enfrentan en la fase final por la dirección del Imelcf

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) informó que este miércoles 22 de octubre se llevará a cabo la fase final del concurso para seleccionar al nuevo director general de la entidad.

De acuerdo con el Imelcf, las entrevistas se desarrollan desde las 9:00 a.m. en el salón de capacitaciones de la sede principal de la institución, ubicada en Llanos de Curundú.

Los aspirantes que participan en esta última etapa, tras superar varias fases del proceso, son: Gabriel Vega Yuil, José Vicente Pachar Lucio, Abdiel Abel Rentería Ramos y Aurelia Estela Murillo Godoy. El orden de las entrevistas fue determinado por sorteo.

El Imelcf destacó que las evaluaciones se transmitirán en vivo a través de su canal de YouTube IMELCFpanama, como parte de su compromiso con la transparencia y la objetividad en el proceso de selección.

La institución, con más de 40 años al servicio de la administración de justicia, reafirmó que este concurso busca garantizar la designación de un director que fortalezca los principios de ética, profesionalismo y rigor científico que caracterizan al organismo forense panameño.