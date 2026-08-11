Agroferias del IMA este jueves 13 de agosto: Conozca los lugares y horarios

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde habrá agroferias este jueves 13 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del jueves 13 de agosto

Para el jueves 13 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Plaza Mayor Santiago Apóstol en el distrito de Natá.

-Veraguas: Casa comunal de El Picador en el distrito de Cañazas y en la casa comunal de San Juan en el distrito de San Francisco.

-Panamá Oeste: Junta local del Chorrito 3 en El Coco en el distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha de Llano del Medio en Las Lomas en el distrito de David.

-Panamá: Casa cultural de Amelia Denis de Icaza (a un costado de la Junta Comunal) en el distrito de San Miguelito.

-Herrera: Casa comunal de Cerro Largo en el distrito de Ocú.

-Los Santos: Cancha Ave María en Guanico Abajo en el distrito de Tonosí.

-Panamá Este: Cancha La Primavera en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Escuela de Los Guarumos en El Paredón en el distrito de Ñürum.

-Darién: Escuela El Real de Santa María en el distrito de Pinogana.