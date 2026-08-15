Panamá refuerza la frontera con Colombia con la Operación Escudo de Acero

El Ministerio de Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), puso en marcha este sábado 15 de agosto la Operación Escudo de Acero, una estrategia conjunta para reforzar la vigilancia y el control territorial en la provincia de Darién, particularmente en las zonas fronterizas con Colombia.

Como parte de la operación, más de 700 unidades de las fuerzas especiales del Senafront fueron desplegadas en puntos considerados tácticos y estratégicos, además de los Puestos Binacionales de Vigilancia ubicados en la zona fronteriza.

Durante una gira de medios al Puesto Binacional de Alto Limón, en el área limítrofe con Colombia, el subdirector general del Senafront, Héctor De Sedas, participó en un patrullaje para mostrar a periodistas nacionales y extranjeros el trabajo que realizan las fuerzas especiales para mantener la seguridad en esta zona del país.

De Sedas explicó, según una nota de prensa, que uno de los principales objetivos es impedir el ingreso a territorio panameño de estructuras criminales procedentes de Colombia, entre ellas organizaciones vinculadas al narcotráfico, el tráfico de personas, la minería ilegal y otros delitos conexos.

El funcionario también recordó la importancia estratégica que históricamente ha tenido la selva del Darién para grupos armados y organizaciones criminales colombianas. Según explicó, hace más de tres décadas sectores de esta zona eran utilizados por el Frente 57 de las extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos subversivos para el trasiego de drogas, armas y mercancías de contrabando.

La operación contempla el reforzamiento de la presencia de los estamentos de seguridad en áreas de difícil acceso y consideradas estratégicas para evitar el tránsito de organizaciones criminales transnacionales.

El Ministerio de Seguridad Pública indicó que la Operación Escudo de Acero, junto con las acciones bilaterales en materia de seguridad con Colombia, se mantendrá en la provincia de Darién como parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades aseguran en un comunicado que estas acciones buscan mantener el control territorial, fortalecer la seguridad en la frontera y preservar la paz de los panameños y panameñas.