Mingob cambia entrega de insumos a privados de libertad: así funcionará

El Ministerio de Gobierno (Mingob) implementará esta semana un nuevo sistema para la entrega de insumos básicos a las personas privadas de libertad, con el objetivo de fortalecer los controles, garantizar la trazabilidad de los paquetes y evitar el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.
El nuevo procedimiento comenzará este próximo lunes en el Centro Penitenciario La Esmeralda (Las Garzas de Pacora), donde se atenderá a una población de aproximadamente 500 privados de libertad. El horario establecido para la recepción de los insumos será de 9:00 am a 6:00 pm.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que el cronograma publicado actualmente corresponde únicamente a los centros penitenciarios de la provincia de Panamá. La próxima semana se informará cómo funcionará el sistema para Colón y las provincias del interior. El Mingob también publicó el nuevo procedimiento para la entrega de estos insumos.
Para la provincia de Panamá, el Gobierno habilitó las instalaciones del antiguo Centro Femenino, ubicado sobre la avenida Domingo Díaz (vía Panamericana), como puesto permanente para recibir los paquetes destinados a los privados de libertad. La entrega continuará realizándose una vez al mes y será independiente del cronograma de visitas a los centros penitenciarios.
Los familiares deberán registrarse previamente y podrán quedar autorizadas una persona y dos familiares adicionales para realizar las entregas. El sistema permitirá identificar quién entrega el paquete, a qué privado de libertad está dirigido y cuál es el centro y pabellón donde se encuentra.
El procedimiento incluye una revisión inicial con unidades caninas y posteriormente el paso de los paquetes por un escáner de bultos para detectar posibles objetos prohibidos. Una vez superados estos controles, comenzará la cadena de custodia y el personal de Correos Panamá se encargará del embalaje y despacho hacia los respectivos centros penitenciarios.
De acuerdo con Montalvo, el punto de recepción tendrá capacidad para procesar aproximadamente 1,500 paquetes diarios.
Así mismo, los insumos recibidos hasta las 6:00 pm serán organizados para su despacho a partir de las 6:00 am del día siguiente. La meta es que los privados de libertad reciban los paquetes aproximadamente 24 horas después de su entrega.
La excepción serán los privados de libertad trasladados a centros del interior, específicamente en la provincia de Chiriquí, quienes podrían recibir los paquetes en un plazo de hasta 48 horas.
El nuevo mecanismo busca además garantizar que el familiar pueda conocer si el paquete fue efectivamente recibido. La entrega en los centros penitenciarios deberá hacerse directamente al privado de libertad y quedará registrada en el sistema.
Durante sus declaraciones, Montalvo también se refirió a las medidas adoptadas para reforzar los controles dentro del sistema penitenciario.
La ministra indicó que, desde el inicio de la actual administración, se han registrado alrededor de 168 desvinculaciones de funcionarios del sistema penitenciario. De ese total, aproximadamente 12 funcionarios fueron desvinculados específicamente en relación con los hechos ocurridos el 1 de junio en La Joyita, según explicó.
Montalvo señaló que estas medidas forman parte de una transformación integral del sistema penitenciario y mencionó, entre otros cambios, la eliminación de los antiguos kioscos o “paquitos” y del uso de efectivo dentro de los centros.
Según la ministra, estas prácticas podían favorecer la creación de una economía informal dentro de las cárceles, por lo que los nuevos controles buscan establecer mayor orden y apego a la ley.
Sobre los privados de libertad que permanecen fuera del sistema tras los hechos registrados en La Joyita, Montalvo informó que, según la última información recibida del director de la Policía Nacional, faltan cuatro personas por ser ubicadas y recapturadas.
La ministra aseguró que las autoridades mantienen información sobre posibles lugares donde podrían encontrarse y que continúan las acciones para lograr su recaptura y posterior retorno al centro penitenciario.
El nuevo sistema de entrega de insumos forma parte de las medidas que el Mingob busca implementar para aumentar la seguridad y el control dentro de los centros penitenciarios del país.
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