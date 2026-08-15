Ministerio de Gobierno cambia entrega de insumos en cárceles

El Ministerio de Gobierno estableció un nuevo procedimiento para la recepción y entrega de insumos destinados a personas privadas de libertad de seis centros penitenciarios del país. La principal modificación consiste en que los paquetes se recibirán una vez al mes y en un único punto de entrega.
La medida, establecida mediante la Resolución N.° 122-R-119, alcanza a las personas privadas de libertad de La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.
Con el nuevo esquema, los familiares autorizados deberán llevar los insumos al antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz. El horario establecido para la recepción será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada centro penitenciario.
Los paquetes deberán presentarse en bolsas transparentes e identificarse con el nombre completo de la persona privada de libertad, número de cédula, centro penitenciario y pabellón.
La disposición también establece controles de seguridad para todos los paquetes. Estos serán revisados y registrados antes de su traslado bajo custodia hacia los respectivos centros penitenciarios.
El Ministerio de Gobierno indicó que el proceso permitirá mantener la trazabilidad de los paquetes desde su recepción hasta la entrega a la persona privada de libertad.
La resolución establece además un listado único de artículos autorizados. La relación contempla productos de aseo y limpieza, determinados medicamentos, ropa y artículos de uso personal, con cantidades y características específicas.
Sin embargo, la información suministrada por el Ministerio de Gobierno no detalla cuáles son esos artículos ni las cantidades máximas permitidas.
Tampoco precisa las razones que llevaron a establecer el nuevo sistema mensual y centralizado, ni detalla en el comunicado las condiciones para los casos en que un artículo sea rechazado durante la revisión.
A través del comunicado de prensa, el Ministerio de Gobierno señaló que las familias deberán acudir en la fecha y horario establecidos en el cronograma oficial.
La medida modifica así la logística para la entrega de insumos a personas privadas de libertad y coloca en un solo punto la recepción de los paquetes destinados a seis centros penitenciarios.
Para las familias, los aspectos centrales del nuevo procedimiento son la frecuencia mensual de entrega, el traslado hasta Juan Díaz, la presentación de los artículos bajo requisitos específicos y el cumplimiento del listado de productos autorizados.
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