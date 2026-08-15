Ministerio de Gobierno cambia entrega de insumos en cárceles

El Ministerio de Gobierno estableció un nuevo procedimiento para la recepción y entrega de insumos destinados a personas privadas de libertad de seis centros penitenciarios del país. La principal modificación consiste en que los paquetes se recibirán una vez al mes y en un único punto de entrega.

La medida, establecida mediante la Resolución N.° 122-R-119, alcanza a las personas privadas de libertad de La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.

Con el nuevo esquema, los familiares autorizados deberán llevar los insumos al antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz. El horario establecido para la recepción será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., de acuerdo con el cronograma correspondiente a cada centro penitenciario.

Los paquetes deberán presentarse en bolsas transparentes e identificarse con el nombre completo de la persona privada de libertad, número de cédula, centro penitenciario y pabellón.

La disposición también establece controles de seguridad para todos los paquetes. Estos serán revisados y registrados antes de su traslado bajo custodia hacia los respectivos centros penitenciarios.

El Ministerio de Gobierno indicó que el proceso permitirá mantener la trazabilidad de los paquetes desde su recepción hasta la entrega a la persona privada de libertad.