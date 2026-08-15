Clima en Panamá: Lluvias y aguaceros marcarán este sábado 15 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias y aguaceros, acompañados de actividad eléctrica, durante este sábado en distintos sectores del país.

Durante la mañana se esperan aguaceros con tormentas en Darién, el golfo de Panamá y el golfo de Chiriquí, la península de Azuero y el sur de Veraguas. En el Caribe se prevén lluvias esporádicas en Colón y Guna Yala, mientras que en el occidente del país podrían registrarse aguaceros con actividad eléctrica.

Para la tarde, el pronóstico contempla lluvias y aguaceros con posibles tormentas en varios puntos del territorio nacional, con episodios de mayor intensidad en las provincias Centrales y el occidente.

Durante la noche, las lluvias podrían continuar sobre sectores del interior del país, mientras que se esperan nuevos episodios de precipitaciones esporádicas en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Guna Yala.

Las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 30 °C en el Pacífico, de 27 °C a 29 °C en el Caribe y de 20 °C a 24 °C en la Cordillera Central.

El IMHPA también prevé índices de radiación UV-B moderados a altos, entre 5 y 7.