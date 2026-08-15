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‘Farmear aura’: ¿de qué trata la nueva tendencia viral que llega a Panamá?

‘Farmear aura’ se convierte en la nueva tendencia viral en Panamá.
‘Farmear aura’ se convierte en la nueva tendencia viral en Panamá. Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/08/2026 16:42
Las redes sociales tienen una nueva obsesión: farmear aura. El término pasó de los memes a actividades presenciales. Panamá tiene una convocatoria el 25 de agosto

La expresión “farmear aura” se ha popularizado en TikTok y otras plataformas digitales, pasando de ser una simple jerga de internet a convertirse en un fenómeno que incluso ha comenzado a generar actividades presenciales. Panamá no se queda atrás.

El término ha ganado especial popularidad entre los usuarios jóvenes de redes sociales, donde las acciones cotidianas son calificadas de manera simbólica según el nivel de seguridad, carisma o actitud que demuestra una persona.

Pero, ¿qué significa realmente “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” combina un término de los videojuegos con una nueva forma de hablar sobre la personalidad en redes sociales. “Farmear” significa repetir acciones para obtener puntos o recompensas, mientras que “aura” se relaciona con la seguridad, carisma y presencia que proyecta una persona.

Así, “farmear aura” describe cualquier acción que haga lucir a alguien seguro, llamativo o impresionante. Una buena respuesta, una pose o una situación inesperada pueden sumar “aura”, mientras que pasar vergüenza o quedar en ridículo puede significar perderla.

“Farmear aura” sale de las redes y llega a Panamá

En Panamá, una convocatoria relacionada con esta moda está prevista para el martes 25 de agosto, generando comentarios y reacciones entre los usuarios de redes sociales.

La dinámica, tomada con humor, invita a los participantes a “caer a tirar poses” y recorrer un pasillo con una mirada perdida, como si protagonizaran una escena en cámara lenta mientras realizan una misión para salvar el planeta.

Aunque se ha señalado que la actividad podría realizarse en una universidad de la localidad, no se ha confirmado que la institución sea la organizadora oficial.

Así, “farmear aura” continúa demostrando cómo una expresión nacida en internet puede pasar rápidamente de los memes a la vida cotidiana. La pregunta ahora es sencilla: ¿quién llegará con más aura?

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