‘Farmear aura’: ¿de qué trata la nueva tendencia viral que llega a Panamá?

La expresión “farmear aura” se ha popularizado en TikTok y otras plataformas digitales, pasando de ser una simple jerga de internet a convertirse en un fenómeno que incluso ha comenzado a generar actividades presenciales. Panamá no se queda atrás. El término ha ganado especial popularidad entre los usuarios jóvenes de redes sociales, donde las acciones cotidianas son calificadas de manera simbólica según el nivel de seguridad, carisma o actitud que demuestra una persona.

Pero, ¿qué significa realmente “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” combina un término de los videojuegos con una nueva forma de hablar sobre la personalidad en redes sociales. “Farmear” significa repetir acciones para obtener puntos o recompensas, mientras que “aura” se relaciona con la seguridad, carisma y presencia que proyecta una persona. Así, “farmear aura” describe cualquier acción que haga lucir a alguien seguro, llamativo o impresionante. Una buena respuesta, una pose o una situación inesperada pueden sumar “aura”, mientras que pasar vergüenza o quedar en ridículo puede significar perderla.

“Farmear aura” sale de las redes y llega a Panamá