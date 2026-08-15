Gran Desfile Nacional Danza de Diablos reúne a más de 40 delegaciones en Chitré

El Gran Desfile Nacional Danza de Diablos reunió la tarde de este sábado 15 de agosto en Chitré, provincia de Herrera, a más de 40 delegaciones provenientes de distintas regiones del país, entre ellas Darién y Panamá Oeste, con el propósito de rescatar y preservar las tradicionales danzas de diablos.

La actividad comenzó con un acto cultural masivo que tuvo como epicentro el Parque Unión de Chitré y busca recuperar expresiones folclóricas que habían desaparecido de algunas comunidades, como los Diablicos Limpios de Chitré, ausentes durante más de tres décadas. Precisamente, se prevé que el Parque Unión sea el punto culminante de este Gran Desfile Nacional Danza de Diablos.