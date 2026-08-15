Gran Desfile Nacional Danza de Diablos reúne a más de 40 delegaciones en Chitré

El Gran Desfile Nacional Danza de Diablos reunió la tarde de este sábado 15 de agosto en Chitré, provincia de Herrera, a más de 40 delegaciones provenientes de distintas regiones del país, entre ellas Darién y Panamá Oeste, con el propósito de rescatar y preservar las tradicionales danzas de diablos.
La actividad comenzó con un acto cultural masivo que tuvo como epicentro el Parque Unión de Chitré y busca recuperar expresiones folclóricas que habían desaparecido de algunas comunidades, como los Diablicos Limpios de Chitré, ausentes durante más de tres décadas. Precisamente, se prevé que el Parque Unión sea el punto culminante de este Gran Desfile Nacional Danza de Diablos.
Además del comité organizador —integrado tanto por Cristian Torres, presidente del festival, como Luis Carlos García, su vicepresidente; y Mirta Valenzuela, tesorera y socia del proyecto el festival— el evento cuenta con el apoyo de 120 voluntarios y colaboradores, quienes trabajan para hacer posible la realización de esta actividad cultural.
El festival también apuesta por impulsar el turismo cultural y posicionar a Chitré dentro de la oferta turística nacional. Su vicepresidente, Luis Carlos García, destacó el pasado miércoles a La Estrella de Panamá que el festival ha recibido una respuesta positiva por parte de la comunidad y señaló que, para ese momento, ya tenían reportes de visitantes procedentes de otras provincias, como Colón y Chiriquí.
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