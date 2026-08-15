Canciller de Israel responde a Gustavo Petro tras polémica por los Altos del Golán

“Más mentiras y más incitación. Fuiste y sigues siendo un antisemita puro”, escribió Sa’ar en redes sociales, en respuesta a las declaraciones de Petro.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar , respondió al expresidente colombiano Gustavo Petro luego de que este cuestionara el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán por parte del nuevo gobierno de Colombia.

El exmandatario colombiano había criticado la decisión del gobierno de Abelardo De La Espriella y sostuvo que los Altos del Golán han sido considerados históricamente territorio sirio por buena parte de la comunidad internacional. También lanzó acusaciones sobre una supuesta interferencia extranjera en las elecciones colombianas, sin presentar pruebas en sus declaraciones.

La controversia se produce después de que Colombia reconociera oficialmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, convirtiéndose en el segundo país, después de Estados Unidos, en adoptar esa postura.

La decisión provocó rechazo de varios países árabes. Qatar, por ejemplo, condenó el reconocimiento y afirmó que el Golán continúa siendo territorio árabe ocupado, además de citar la Resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1981.

El intercambio entre Petro y Sa’ar añade un nuevo capítulo a la tensión política y diplomática generada por el giro de la política exterior colombiana hacia Israel.