Bolivia rechaza las declaraciones de Petro sobre una ‘insurrección popular’

El Gobierno de Bolivia respondió este domingo 17 de mayo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró en redes sociales que el país sudamericano vive una “insurrección popular” en medio de la actual crisis política y social.

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado Plurinacional de Bolivia expresó su rechazo a las afirmaciones del mandatario colombiano y pidió respeto a la soberanía nacional y a los mecanismos democráticos internos.

“Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos”, señaló la Cancillería boliviana.

El pronunciamiento añade que los desafíos que enfrenta el país deben resolverse “en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano”.

La reacción diplomática surgió luego de que Gustavo Petro afirmara en sus redes sociales que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y ofreciera la disposición de su gobierno para colaborar en una salida pacífica a la crisis si existía una invitación formal.

“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”, escribió el mandatario colombiano.

Sin embargo, la Cancillería boliviana subrayó que ya existen espacios de diálogo abiertos con distintos sectores sociales, políticos y productivos del departamento de La Paz, por lo que insistió en que cualquier solución debe surgir desde el propio país.

“Las transformaciones que Bolivia requiere deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía”, agregó el comunicado.

Bolivia también recordó la importancia del principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, uno de los pilares diplomáticos en América Latina y el Caribe.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz ratificó además su compromiso con “la paz social, la estabilidad democrática y la búsqueda de soluciones pacíficas e institucionales” frente al actual escenario político.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha respondido oficialmente al comunicado emitido por Bolivia.