Bolivia rechaza las declaraciones de Petro sobre una ‘insurrección popular’

El <b>Gobierno de Bolivia</b> respondió este domingo 17 de mayo a las declaraciones del <b>presidente de Colombia, Gustavo Petro</b>, quien aseguró en redes sociales que el país sudamericano vive una <i>'insurrección popular'</i> en medio de la actual crisis política y social.A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado Plurinacional de Bolivia expresó su rechazo a las afirmaciones del mandatario colombiano y pidió respeto a la soberanía nacional y a los mecanismos democráticos internos.<i>'Bolivia considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos'</i>, señaló la Cancillería boliviana.El pronunciamiento añade que los desafíos que enfrenta el país deben resolverse<i> 'en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano'.</i>La reacción diplomática surgió luego de que Gustavo Petro afirmara en sus redes sociales que Bolivia atraviesa una<i> 'insurrección popular' </i>y ofreciera la disposición de su gobierno para colaborar en una salida pacífica a la crisis si existía una invitación formal.<i>'Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana',</i> escribió el mandatario colombiano.Sin embargo, la Cancillería boliviana subrayó que ya existen espacios de diálogo abiertos con distintos sectores sociales, políticos y productivos del departamento de La Paz, por lo que insistió en que cualquier solución debe surgir desde el propio país.<i>'Las transformaciones que Bolivia requiere deben ser impulsadas por los propios bolivianos, en paz, con responsabilidad democrática y pleno respeto a su soberanía'</i>, agregó el comunicado.Bolivia también recordó la importancia del principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados, uno de los pilares diplomáticos en América Latina y el Caribe.El Gobierno del presidente Rodrigo Paz ratificó además su compromiso con<i> 'la paz social, la estabilidad democrática y la búsqueda de soluciones pacíficas e institucionales' </i>frente al actual escenario político.Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha respondido oficialmente al comunicado emitido por Bolivia.