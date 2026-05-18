¿Reencuentro histórico? Rey Felipe VI viajará a México para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 suma un ingrediente político y diplomático inesperado.

El rey Felipe VI confirmó que viajará a México para asistir al partido entre España y Uruguay, tras aceptar una invitación realizada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en un movimiento que también es visto como una nueva señal de acercamiento entre ambos países.

El encuentro entre España y Uruguay se disputará el próximo 26 de junio en Guadalajara, y corresponde a uno de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

La Casa Real española confirmó que el monarca ya comunicó oficialmente su asistencia tanto a Sheinbaum como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Del fútbol a la diplomacia: el gesto que llama la atención

La visita de Felipe VI ha generado interés porque llega después de años de tensiones diplomáticas entre España y México, marcadas por desacuerdos históricos y políticos relacionados con la Conquista y las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

La invitación había sido enviada meses atrás por la mandataria mexicana y, según reportes, fue recibida favorablemente por la Casa Real española. El gesto ocurre además en medio de señales recientes de acercamiento entre ambos gobiernos.

La propia Sheinbaum ha señalado que el Mundial representa una oportunidad para fortalecer vínculos culturales e históricos entre países, utilizando uno de los eventos deportivos más importantes del planeta como punto de encuentro internacional.

Mundial 2026 tendrá invitados de alto nivel

La presencia del rey de España añade un componente especial a un Mundial que será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, y que espera reunir a líderes políticos, figuras internacionales y miles de aficionados de todo el mundo.

Aunque el foco estará en la cancha, la visita del monarca español también podría convertirse en una de las imágenes políticas más comentadas del torneo.

Por ahora, el balón aún no rueda, pero el Mundial 2026 ya comenzó a mover fichas fuera del terreno de juego.