Agenda de Mulino en Costa Rica: Reunión con Felipe VI y la toma de posesión de Laura Fernández

<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente José Raúl Mulino</a> confirmó la tarde de este jueves 7 de mayo que viajará a la ciudad de San José a la ceremonia de toma de posesión de <a href="/tag/-/meta/laura-fernandez">Laura Fernández</a>, como nueva presidenta de <a href="/tag/-/meta/costa-rica">Costa Rica</a>.Fernández, cuyo periodo será de 2026 a 2030 y que remplaza a Rodrigo Chaves, tomará posesión este 8 de mayo en el Estadio Nacional de Costa Rica.La ceremonia oficial contará con la asistencia confirmada de al menos ocho jefes de Estado, además de 71 delegaciones internacionales.<b>Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez Acha, y los ministros de Seguridad, Frank Ábrego, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó.</b>Como parte de su agenda oficial, Mulino sostendrá una reunión bilateral con <a href="/tag/-/meta/rey-felipe-vi">el rey de España, Felipe VI</a>, con quien abordará temas relacionados con cooperación, comercio, inversiones y seguridad entre ambos países.El acto protocolar marcará el inicio del mandato de la quincuagésima presidenta constitucional de Costa Rica y reunirá delegaciones de países, como Estados Unidos, España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Chile, Países Bajos, El Salvador y Curazao.<b>Entre los líderes internacionales confirmados destacan José Antonio Kast, Luis Abinader, Nayib Bukele, Nasry Asfura, Bernardo Arévalo y Isaac Herzog.</b>