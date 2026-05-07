Agenda de Mulino en Costa Rica: Reunión con Felipe VI y la toma de posesión de Laura Fernández

El presidente José Raúl Mulino confirmó la tarde de este jueves 7 de mayo que viajará a la ciudad de San José a la ceremonia de toma de posesión de Laura Fernández, como nueva presidenta de Costa Rica.

Fernández, cuyo periodo será de 2026 a 2030 y que remplaza a Rodrigo Chaves, tomará posesión este 8 de mayo en el Estadio Nacional de Costa Rica.

La ceremonia oficial contará con la asistencia confirmada de al menos ocho jefes de Estado, además de 71 delegaciones internacionales.

Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez Acha, y los ministros de Seguridad, Frank Ábrego, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

Como parte de su agenda oficial, Mulino sostendrá una reunión bilateral con el rey de España, Felipe VI, con quien abordará temas relacionados con cooperación, comercio, inversiones y seguridad entre ambos países.

El acto protocolar marcará el inicio del mandato de la quincuagésima presidenta constitucional de Costa Rica y reunirá delegaciones de países, como Estados Unidos, España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Chile, Países Bajos, El Salvador y Curazao.

Entre los líderes internacionales confirmados destacan José Antonio Kast, Luis Abinader, Nayib Bukele, Nasry Asfura, Bernardo Arévalo y Isaac Herzog.