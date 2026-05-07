Emery lo vuelve a hacer y mete al Aston Villa a la final de la Europa League

Unai Emery lo ha vuelto a hacer. Su Aston Villa puede ganar su primera Europa League. Los de Birmingham, tras remontar la eliminatoria ante el Nottingham Forest (4-0), se enfrentará al Friburgo en Estambul con la posibilidad de que el técnico español levante su quinta UEFA.

Emery sumará el próximo 20 de mayo su sexta final de su competición fetiche, donde, hasta la fecha, contabiliza cuatro títulos, tres con Sevilla y uno con Villarreal, y una sola final perdida, contra el Chelsea.

Después de perder 1-0 la ida en el City Ground, en un encuentro del que Emery salió muy enfadado con la actuación arbitral, su equipo le dio la vuelta en Villa Park y con una actuación sensacional de Emi Buendía, que se inventó un gol y marcó otro.

El argentino gambeteó a dos defensas pisando la pelota para llegar hasta línea de fondo y ahí tuvo el temple y el nervio necesario para esperar hasta que Ollie Watkins estuviera en boca de gol. El delantero inglés empujó a gol el centro de Buendía y se fue hacia el córner señalándose el aparatoso vendaje que instantes antes le habían puesto en la cabeza por un choque con Morato.

Ya en la segunda mitad, en un lance dentro del área, Milenkovic, central del Forest, agarró torpemente a Pau Torres. El español cayó, el árbitro no pitó la pena máxima en un principio, pero una vez que el VAR le llamó lo tuvo claro. Señaló el punto de penalti y ahí se dirigió Buendía, cuyo disparo no pudo atajar Stefan Ortega, el héroe de la ida.

En la grada, el príncipe Guillermo, conocido aficionado del Villa, se abrazaba a Damian Vidagany, director de operaciones del Villa y mano derecha de Emery, mientras la eliminatoria se sellaba con dos tantos idénticos de John McGinn en la recta final y Villa Park veía a su equipo en una final europea por primera vez desde la Supercopa de Europa de 1982.

Este Aston Villa no gana un título desde la Copa de la Liga en 1996 y el próximo 20 de mayo tendrá la oportunidad de cumplir la promesa con la que Emery llegó a Birmingham. “Quiero levantar un título”, dijo el técnico vasco en su presentación. Tras unas semifinales de la Conference, unos cuartos de final de la Liga de Campeones y una posible vuelta a Champions este año, Emery ha superado todas las expectativas. Contra el Friburgo en Estambul podrá ganar su quinta Europa League, la primera en la historia de los ingleses.