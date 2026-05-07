¿Existe riesgo de la cepa de los Andes en Panamá? Esto dice el Minsa

Este diario también conversó con <b>Sandy Cohen</b>, propietaria de la agencia de viajes Columbia Tours, quien aseguró que las líneas de cruceros con operaciones y oficinas en Estados Unidos manejan protocolos muy exigentes para prevenir contagios y enfermedades a bordo.Según Cohen, dichos protocolos abarcan prácticamente todas las áreas del barco: las cocinas, la limpieza, el almacenamiento de alimentos, la refrigeración y el manejo sanitario en general. Todo está sujeto a controles estrictos.'Además, los barcos son auditados periódicamente por organismos especializados en Estados Unidos. Esas auditorías funcionan por puntaje: si una embarcación no alcanza la calificación requerida, debe corregir las deficiencias detectadas y posteriormente someterse nuevamente a revisión. Son procesos bastante delicados y rigurosos, precisamente para evitar brotes o situaciones sanitarias complejas dentro de los cruceros', detalló.La <b>OMS</b> maneja como principal hipótesis que los pacientes iniciales se contagiaron antes de subir al barco.'Subieron en Argentina. Y con la incubación del hantavirus, que va de una a seis semanas, nuestra suposición es que se infectaron fuera del barco, quizá realizando alguna actividad allí', explicó la responsable de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la organización, <b>María Van Kerkhove</b>.En este sentido, Cohen también indicó que esta situación no es inherente a los cruceros y que es posible que, a raíz de casos como este, se evalúen nuevos protocolos o medidas de control sanitario. Sin embargo, señaló que todavía es muy temprano para determinar qué cambios podrían implementarse.