OMI diseña corredor humanitario para evacuar a marinos atrapados en Ormuz

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió que el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz han generado una crisis sin precedentes para la industria marítima mundial, con repercusiones directas tanto en la seguridad de los trabajadores del mar como en el comercio internacional. Según explicó, más de 20.000 marinos y alrededor de 1.500 buques permanecen atrapados en la zona, enfrentando riesgos de ataques, fatiga y carencias de provisiones básicas como agua y alimentos. “El impacto negativo recae en los inocentes trabajadores del mar”, subrayó, al tiempo que insistió en que la prioridad de la OMI es proteger la vida humana y garantizar la libertad de navegación, principio consagrado en el derecho marítimo internacional y que no admite cuestionamientos ni peajes en rutas de tránsito global.

Durante su paso en la Convención Marítima de las Américas 2026, en ciudad de Panamá, el secretario general de la OMI detalló que el bloqueo afecta directamente al comercio mundial, pues desde esa región se transporta el 20% del petróleo crudo, el 19% del gas natural licuado, el 9% de automóviles y el 13% de químicos y fertilizantes, insumos que tienen un impacto directo en la seguridad energética y alimentaria a largo plazo. La industria, dijo, es resiliente y puede buscar rutas alternativas, pero no puede sustituir las cargas básicas provenientes de esa zona. Por ello, reiteró su llamado al multilateralismo y al diálogo para reducir tensiones y permitir que la actividad marítima retome su curso normal. El secretario general informó que la OMI ha diseñado un corredor humanitario de evacuación, aunque aclaró que no podrá activarse hasta que exista certeza de que los buques no serán atacados por drones, misiles o embarcaciones rápidas. “La carga puede asegurarse, pero una vida humana no puede reemplazarse”, enfatizó Domínguez. En ese sentido, pidió paciencia a los armadores y operadores, instándolos a no tomar riesgos innecesarios mientras el conflicto persista. Según los últimos datos, más de 30 buques han sido atacados y al menos 10 marinos han perdido la vida, dos de ellos aún desaparecidos, lo que refuerza la urgencia de proteger a la gente de mar y evitar que sean utilizados como rehenes o víctimas colaterales.