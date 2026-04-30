El Forest aleja a Emery de la final

Un gol de Chris Wood desde los once metros, en uno de los penaltis más surrealistas que se recuerdan en Inglaterra, fue dio el triunfo al Nottingham Forest y permite a los de Vítor Pereira coger ventaja en las semifinales contra el Aston Villa.

Unai Emery, si quiere una nueva final de su competición fetiche, tendrá que remontar la semana que viene en Villa Park. Su equipo, que quizás mereció un poco más tras varias ocasiones cantadas de gol, se marchó del City Ground con un 1-0 que les obliga a ganar en Birmingham.

Los ‘Villanos’ perdieron la ida con un penalti pocas veces visto. En el minuto 70, un centro desde la línea de fondo a la desesperada de Hutchinson tocó en la mano de Lucas Digne y el VAR intervino. Joao Pinheiro, el colegiado del encuentro, acudió al monitor a revisar la jugada, por si el balón había salido o no, y acabó concediendo la pena máxima entre los vítores de la afición del Forest.

Pese a los juegos mentales del ‘Dibu’ Martínez, que intentaba despistar al lanzador, Chris Wood, que apenas ha podido jugar esta temporada por las lesiones, asumió la respondió y puso la pelota en la escuadra, lejos del alcance del argentino, que adivinó la intención, pero no pudo parar el lanzamiento del argentino.

El ‘Dibu’ había sido el salvador del equipo hasta ese momento, con una de las paradas de la competición, al atajar a bocajarro un disparo de Morgan Gibbs-White. El argentino hasta resopló al darse cuenta de la parada que acababa de hacer.

Algo parecido le ocurrió a Stefan Ortega cuando repelió un remate a un metro de Ollie Watkins que debió ser gol. Al delantero inglés, consciente de su error, le abrazó Youri Tielemans para consolarle.

La derrota obliga al Villa a remontar la semana que viene con el calor de su público y al Forest a aferrarse a un resultado que le puede valer su primera final europea en más de cuatro décadas. Villa Park decidirá.