Quién es Go-chan, la monita que ahora acompaña a Punch y se vuelve viral

El adorable mono japonés conocido como Punch vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero ahora con una inesperada protagonista.

En los clips más recientes que circulan en internet, el pequeño aparece acompañado de una monita que rápidamente se ha ganado el cariño de los usuarios y que ya tiene un apodo entre los fanáticos: Go-chan.

Los videos, grabados en el Ichikawa City Zoo, muestran a Punch compartiendo momentos de juego y tranquilidad con esta nueva compañera que, curiosamente, tiene un color de pelaje muy similar al de la mamá de peluche con la que el mono se hizo viral.

Ese detalle no ha pasado desapercibido para los seguidores del animal, quienes consideran que la presencia de la monita parece darle mayor confianza y tranquilidad.