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Vida y cultura

Quién es Go-chan, la monita que ahora acompaña a Punch y se vuelve viral

En los clips más recientes que circulan en internet, el pequeño aparece acompañado de una monita que rápidamente se ha ganado el cariño de los usuarios y que ya tiene un apodo entre los fanáticos: Go-chan.
En los clips más recientes que circulan en internet, el pequeño aparece acompañado de una monita que rápidamente se ha ganado el cariño de los usuarios y que ya tiene un apodo entre los fanáticos: Go-chan. X @nextra_tv
Por
Laura Chang
  • 16/03/2026 17:29
El famoso Punch aparece acompañado por una nueva amiga que ya tiene a miles de usuarios preguntándose lo mismo: ¿quién es la monita que no se separa de él?

El adorable mono japonés conocido como Punch vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero ahora con una inesperada protagonista.

En los clips más recientes que circulan en internet, el pequeño aparece acompañado de una monita que rápidamente se ha ganado el cariño de los usuarios y que ya tiene un apodo entre los fanáticos: Go-chan.

Los videos, grabados en el Ichikawa City Zoo, muestran a Punch compartiendo momentos de juego y tranquilidad con esta nueva compañera que, curiosamente, tiene un color de pelaje muy similar al de la mamá de peluche con la que el mono se hizo viral.

Ese detalle no ha pasado desapercibido para los seguidores del animal, quienes consideran que la presencia de la monita parece darle mayor confianza y tranquilidad.

Aunque el nombre Go-chan se ha popularizado entre visitantes del zoológico y usuarios de redes sociales, algunas actualizaciones indican que en realidad podría tratarse de Moe-chan, una joven macaca que vive en el mismo recinto.

Hasta ahora, el zoológico no ha confirmado oficialmente el nombre de la monita ni ha dado más detalles sobre su relación con Punch, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de los seguidores del pequeño primate.

Lo que sí es evidente es que la química entre ambos ha conquistado internet.

En los clips compartidos recientemente por la cuenta de noticias internacionales NEXTA, se puede ver a los dos animales sentados uno al lado del otro, compartiendo momentos de calma que muchos describen como “tiernos” y “conmovedores”.

Punch ya era una sensación viral por su apego a un peluche que simulaba ser su madre.

Ahora, con esta nueva compañera a su lado, la historia suma un capítulo inesperado que tiene a millas de personas siguiendo de cerca cualquier actualización desde el zoológico japonés.

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