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El doble de Haaland... pero en mujer: la historia que está dando la vuelta al mundo

¿Es Haaland? No, es Anastasia, la modelo que arrasa en redes por su parecido
¿Es Haaland? No, es Anastasia, la modelo que arrasa en redes por su parecido Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/07/2026 17:25
Millones de usuarios aseguran que la modelo rusa es la “versión femenina” de Haaland.

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Lo que comenzó como una broma entre familiares y amigos terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Anastasia Kostromitina, una modelo rusa de 24 años, ha conquistado las redes sociales por su sorprendente parecido con el delantero noruego Erling Haaland, una similitud que hoy le ha dado fama internacional.

Con su frente amplia, ojos azules, nariz, labios y una larga melena rubia, muchos usuarios aseguran que Anastasia podría pasar por la “versión femenina” de la estrella del Manchester City. Sin embargo, ella admite que al principio no entendía por qué la comparaban con un futbolista.

“Para ser sincera, no comprendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol. Después decidí tomármelo con humor y ahora lo vivo con tranquilidad”, contó en una entrevista con AFP.

De una broma familiar a un fenómeno en internet

Durante cuatro años, las comparaciones quedaron entre su círculo cercano. Todo cambió cuando Haaland se convirtió en una de las grandes figuras del Mundial 2026 y comenzaron a multiplicarse los memes y videos sobre el delantero.

Fue entonces cuando Anastasia decidió sumarse a la tendencia. Publicó un video en Instagram imitando la sonrisa, las miradas y los gestos más característicos del futbolista. El resultado fue inesperado: el clip superó los seis millones de “me gusta”, impulsando su popularidad.

Sueña con que Haaland vea el video

La modelo asegura que gran parte del éxito del video se debe a que puede reproducir los gestos de Haaland con total naturalidad.

“No tengo que esforzarme demasiado para imitarlos”, comentó entre risas, mientras confesó que le encantaría que el delantero noruego viera el video y, por qué no, se riera con la curiosa comparación.

La inesperada fama también despertó en Anastasia una simpatía por la selección de Noruega. Incluso reconoció sentirse decepcionada por la eliminación del equipo en el Mundial 2026.

Lejos de incomodarle las comparaciones, la joven ha aprendido a disfrutar de una coincidencia física que la convirtió, para miles de usuarios, en la “Haaland femenina” de las redes sociales.

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