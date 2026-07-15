El doble de Haaland... pero en mujer: la historia que está dando la vuelta al mundo

Durante cuatro años, las comparaciones quedaron entre su círculo cercano. Todo cambió cuando Haaland se convirtió en una de las grandes figuras del Mundial 2026 y comenzaron a multiplicarse los memes y videos sobre el delantero.Fue entonces cuando Anastasia decidió sumarse a la tendencia. Publicó un video en Instagram imitando la sonrisa, las miradas y los gestos más característicos del futbolista. El resultado fue inesperado: el clip superó los <b>seis millones de 'me gusta'</b>, impulsando su popularidad.