Morat hace del inicio de su gira mundial un homenaje a víctimas del terremoto en Colombia

Cinco días después del terremoto que sacudió Colombia y dejó al menos 288 muertos, miles de familias damnificadas y viviendas destruidas, Morat hizo este viernes 14 de agosto que la música volviera a sonar en Bogotá y convirtió el primer concierto de su nueva gira mundial en un homenaje a las víctimas. “Queríamos aprovechar para decirles a las víctimas que no fue fácil seguir adelante con los conciertos, pero estamos confiados de que el impacto que íbamos a generar para los damnificados era mayor”, dijo Juan Pablo Isaza, uno de los cuatro integrantes de la banda, junto a Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón y Martín Vargas, al dirigirse al público por primera vez en la noche. A unos pasos del recinto, en el estadio El Campín, uno de los principales centros de acopio del país, voluntarios recibían donaciones de alimentos, ropa y otros insumos para los damnificados. En el Movistar Arena, entretanto, la banda instaló cuatro puntos de donación a través de Unicef para atender la emergencia y anunció que parte de los ingresos de los seis conciertos se destinarán a la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto, de la mano de su fundación Aprender a Quererte. “Este es una invitación a dejar de ver la vida por la ventana y a dejar de aplazar lo que uno quiso ser para mañana porque cuando uno se da cuenta, ya es mañana”, añadió Isaza en referencia al nombre del álbum y de la gira, ‘Ya Es Mañana (YEM)’.

La luz, guión del concierto

El escenario estaba dominado por dos enormes pantallas enfrentadas en ángulo, formando un pico en el centro de la tarima. Al comenzar el concierto, ambas se elevaron lentamente mientras los focos superiores iban revelando a los cuatro integrantes de la banda. El espectáculo empezó en blanco y negro, con una iluminación que simulaba una lluvia sobre el escenario y daba la sensación de que Morat estaba dentro de una estructura de luz. Después de las primeras canciones, las pantallas volvieron a moverse y, junto con la iluminación, convirtieron aquel pico en un prisma de colores. Para ‘Cuando nadie ve’ y ‘Ya es mañana’, desde el techo del recinto comenzaron a descender líneas luminosas hasta el escenario, creando el efecto de un enorme túnel de luz. El prisma estaba dividido en ocho secciones y en cada una aparecía proyectado uno de los integrantes, de manera que los cuatro podían verse simultáneamente mientras la luz parecía atravesarlos. La nostalgia llegó con ‘Aprender a quererte’, para la que recuperaron el banjo que los acompañó en sus comienzos y, con ‘Primeras veces’, aparecieron imágenes de sus primeros conciertos en 2012, cuando la banda apenas comenzaba su camino en Bogotá, muy cerca del lugar donde ahora reunía a 14.000 seguidores. “Mucha gente que viene a nuestros conciertos ha crecido con nosotros”, añadió Isaza. El pasado y el presente se mezclaron durante el repertorio de más de 26 canciones, que recorrió temas antiguos y nuevos, e incluso hubo espacio para una sorpresa: Isaza cantó en solitario ‘Si la ves’, una canción que no estaba prevista inicialmente, en un concierto que tampoco contó con artistas invitados.

Convertir el presente en recuerdo