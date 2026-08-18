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Panamá escala al top 7 global en el Mundial de Flag Football

La jugadora panameña Orlanda Castro enviando un pase aéreo en el campo de juego.
La jugadora panameña Orlanda Castro enviando un pase aéreo en el campo de juego. Asociación de Football Americano de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 18/08/2026 16:27
La delegación nacional ascendió al séptimo lugar del ranking mundial de flag football tras superar a España y Alemania en el torneo donde Estados Unidos y Canadá coronaron

Las selecciones femenina y masculina de flag football de Panamá se posicionaron en la séptima casilla del ranking global de la Federación Internacional de Fútbol Americano al concluir el Campeonato Mundial disputado en Düsseldorf, Alemania.

El logro se obtuvo mediante victorias decisivas ante España y el conjunto anfitrión que aseguran su proyección hacia el proceso clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en un certamen internacional donde Estados Unidos obtuvo el título en la rama masculina y Canadá en la femenina (asegurando su boleto a las próximas olimpiadas de verano).

En la división femenina, el conjunto panameño garantizó su ascenso hasta el séptimo lugar de la tabla internacional al derrotar 38-27 a la representación de España, tras revertir una desventaja de 21-13 registrada al medio tiempo con un parcial de 25-6 en la segunda mitad mediante tres anotaciones de María Baloy, dos de Leslie Del Cid y una de Carolina Ojo.

Asimismo, el elenco masculino aseguró la misma posición en el escalafón global al superar la casilla 13 alcanzada en la edición anterior, sello que concretó tras vencer 33-32 a Alemania en el duelo por la clasificación general, luego de haber completado la ronda de grupos, ceder en cuartos de final ante México y disputar un encuentro de parcial 42-38 frente a Japón.

Panorama internacional y ruta a Los Ángeles 2028

Este antecedente competitivo respalda la trayectoria del país en la disciplina, toda vez que la representación nacional registra la conquista del título mundial femenino en 2016, la medalla de plata en 2018 y el bronce en los Juegos Mundiales de 2022, sumado al bronce masculino obtenido en la cita de 2021.

De esta forma, la consolidación en el top siete global renueva la expectativa de la delegación de obtener el cupo de clasificación hacia Los Ángeles 2028.

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