CoNEP pide avanzar hacia una decisión sobre Cobre Panamá tras informe de Comisión Interministerial

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) pidió avanzar hacia una decisión sobre el futuro de Cobre Panamá, luego de que la Comisión Interministerial entregara al presidente José Raúl Mulino su informe con recomendaciones sobre el sitio minero ubicado en Donoso, Colón.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el gremio empresarial señaló que el informe aporta información sustentada en datos, evidencia y análisis técnico, y consideró que este documento permite continuar el debate sobre el proyecto minero con mayores elementos.

La Comisión Interministerial entregó el informe al mandatario el 30 de septiembre. El documento contiene 17 recomendaciones y seis criterios para evaluar cualquier alternativa sobre el futuro del sitio minero.

Entre las recomendaciones figura evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita una operación destinada a financiar el cierre, mientras que la decisión final corresponde al Ejecutivo.

El CoNEP sostuvo que la recomendación de evaluar la viabilidad de un acuerdo abre una posibilidad para una nueva etapa del proceso, pero planteó que cualquier decisión debe desarrollarse bajo criterios de seguridad jurídica, transparencia y rigor técnico, jurídico y económico.

El gremio también vinculó la discusión sobre el futuro de la mina con el comportamiento del mercado laboral. Con ese escenario citó los datos de la Encuesta de Mercado Laboral del INEC, según los cuales la tasa de desempleo pasó de 10.4 % a 8.5 %, y señaló que el desafío del empleo debe mantenerse, particularmente para la incorporación de jóvenes a la fuerza laboral.

La posición del CoNEP se produce después de que el gremio entregara a la Comisión Interministerial un estudio sobre las repercusiones socioeconómicas del cierre de Cobre Panamá. El documento fue incorporado al análisis de la comisión.