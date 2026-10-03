Mujer mata a su hija de 4 años horas después de perder su custodia en Texas

Una niña de 4 años murió en Houston, Texas, luego de recibir varios disparos presuntamente de su madre, Cibelle Savella, de 35 años, quien posteriormente intentó quitarse la vida.

El hecho ocurrió pocas horas después de que un tribunal emitiera una nueva resolución sobre la custodia de la menor. Según información citada por The New York Post, el fallo otorgó al padre, Aaron Savella, el cuidado principal de la niña.

La decisión judicial también establecía restricciones para la madre, entre ellas limitaciones para comunicarse con su hija en portugués y para participar en actividades escolares y extracurriculares, además de obligaciones relacionadas con la manutención y los gastos médicos.

Tras el ataque, Vivian fue trasladada para recibir atención médica, pero murió debido a las heridas. Savella también fue llevada a un hospital y falleció al día siguiente.

La pareja se había divorciado en noviembre de 2024, después de cuatro años de matrimonio, y desde entonces mantenía una disputa por la custodia de la menor.

Hasta ahora, no se han divulgado públicamente las razones específicas por las que el tribunal estableció las restricciones contra la madre.

La tragedia ha generado conmoción entre familiares y personas vinculadas al proceso judicial. La abogada Charlotte Rainwater, quien representaba a una de las partes, manifestó su impacto por el desenlace del caso.