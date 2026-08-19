Israel admite haber disparado al carro en el que viajaba Hind Rajab

Más de dos años después de la muerte de Hind Rajab, la niña palestina de cinco años que se convirtió en un símbolo del sufrimiento de los menores durante la guerra en Gaza, el Ejército israelí reconoció por primera vez que sus soldados dispararon contra el vehículo en el que viajaba la menor y anunció la apertura de una investigación penal sobre el caso.

La muerte de la niña ocurrió el 29 de enero de 2024, cuando su familia intentaba abandonar la ciudad de Gaza tras recibir órdenes de evacuación.

Según diversas investigaciones periodísticas como las de Al Jazeera y Hind Rajab Foundation, el automóvil en el que viajaban fue atacado por las fuerzas israelíes, dejando a Hind atrapada entre los cuerpos de varios de sus familiares.

De acuerdo con el Ejército israelí, los soldados dispararon contra un vehículo que se acercaba a su posición. Sin embargo, durante los primeros meses posteriores al incidente, las autoridades negaron la presencia de tropas en la zona donde ocurrió el ataque.

Posteriormente, el Ejército reconoció que ese día se desarrollaron operaciones militares contra supuestos objetivos en la ciudad de Gaza y, en enero de este año, confirmó que estaba revisando el caso.

Según los informes, el vehículo, un Kia negro conducido por el tío de Hind, recibió más de 300 disparos. En el automóvil también se encontraba Layan, una prima de 15 años que logró comunicarse por teléfono con trabajadores de la Media Luna Roja Palestina antes de morir.

Durante varias horas, Hind permaneció con vida dentro del vehículo mientras equipos de emergencia intentaban llegar hasta ella. La Media Luna Roja aseguró que los paramédicos fueron impedidos de acceder a la zona por las fuerzas israelíes.

Una ambulancia fue enviada para rescatar a la menor, quien era la única sobreviviente del ataque. Sin embargo, el contacto con los rescatistas se perdió poco después. La Fundación Hind Rajab, creada tras la muerte de la niña, expresó su desconfianza hacia la investigación anunciada por Israel. Su presidente, Dyab Abou JahJah, aseguró que existen antecedentes que ponen en duda la imparcialidad del sistema judicial israelí.

Por su parte, la abuela de la menor pidió una investigación internacional que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, no solo por la muerte de su nieta, sino también por la de miles de niños fallecidos durante el conflicto en Gaza.

El Ejército israelí informó que el caso de Hind Rajab forma parte de las primeras investigaciones penales abiertas sobre la conducta de sus tropas durante la guerra. También anunció una revisión del asesinato de 15 trabajadores sanitarios palestinos ocurrido en marzo de 2025.

Según las autoridades militares, se analizaron alrededor de 150 incidentes relacionados con las operaciones en Gaza. Sin embargo, el Ejército decidió no abrir investigaciones penales sobre otros ataques en los que murieron trabajadores humanitarios de organizaciones internacionales.

Las últimas palabras de Hind, registradas durante una llamada telefónica en la que pedía ayuda desesperadamente, fueron difundidas en las redes sociales y provocaron una ola de indignación internacional.

Una investigación publicada en 2024 concluyó que un tanque israelí se encontraba a una distancia de entre 13 y 23 metros del automóvil, lo que, según los investigadores, habría permitido identificar claramente la presencia de civiles en el interior del vehículo.

La historia de Hind Rajab trascendió el conflicto y se convirtió en un símbolo de la tragedia humanitaria en Gaza.

Incluso, una película inspirada en su caso, La Voz de Hind Rajab, fue nominada en 2026 al premio Óscar en la categoría de mejor película internacional.