Aprehenden a Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja del Seguro Social

El exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés del periodo 2019-2025 fue aprehendido en la ejecutó la Operación Muralla de la La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional para aprehender en el sector de Santa María por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales con una posible lesión patrimonial calculada en B/.500,000.

Durante la diligencia las autoridades ubicaron documentos y bienes en el inmueble principal mientras de forma simultánea se desarrollaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca para recabar indicios.

El investigado será puesto a órdenes de un Juzgado de Garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes en cumplimiento de los procedimientos constitucionales.