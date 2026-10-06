Aprehenden a Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja del Seguro Social

El exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés del periodo 2019-2025 fue aprehendido en la ejecutó la Operación Muralla de la La Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional para aprehender en el sector de Santa María por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales con una posible lesión patrimonial calculada en B/.500,000.
Durante la diligencia las autoridades ubicaron documentos y bienes en el inmueble principal mientras de forma simultánea se desarrollaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca para recabar indicios.
El investigado será puesto a órdenes de un Juzgado de Garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes en cumplimiento de los procedimientos constitucionales.
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
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