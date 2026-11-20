Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este viernes 20 de noviembre a las 6:42 a.m., hora local, en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, específicamente a 48 kilómetros al noreste de La Palma, provincia de Darién, según informó de manera preliminar el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).

De acuerdo con el reporte técnico emitido por la entidad sismológica, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a una profundidad superficial de 10 kilómetros en este sector limítrofe del oriente panameño.