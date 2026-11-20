Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este viernes 20 de noviembre a las 6:42 a.m., hora local, en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, específicamente a 48 kilómetros al noreste de La Palma, provincia de Darién, según informó de manera preliminar el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP).
De acuerdo con el reporte técnico emitido por la entidad sismológica, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a una profundidad superficial de 10 kilómetros en este sector limítrofe del oriente panameño.
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Hasta el momento de la emisión del informe preliminar por parte de las autoridades universitarias, no se habían reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en las comunidades cercanas al punto de origen del evento.